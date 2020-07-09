Суддя постане перед судом за підозрою у використанні підроблених документів при перетинанні КПВВ

У Волноваський районний суд направлено обвинувальний висновок для розгляду по суті справи проти судді одного з районних судів Донецької області, яка підозрюється у використанні підроблених документів при перетинанні КПВВ.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Повідомляється, що під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчими ТУ ДБР, розташованого в Краматорську, завершено досудове розслідування стосовно судді одного з районних судів Донецької області, обвинуваченої у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

«Зараз обвинувальний акт направлений в Волноваський районний суд для розгляду по суті», — йдеться в повідомленні.