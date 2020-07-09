В ОАЕ поліцейські навчили собак шукати хворих COVID-19 з точністю до 92%

В Об’єднаних Арабських Еміратах почали використовувати службових собак для виявлення заражених COVID-19.

Про це повідомляється на Instagram-сторінці Міністерства внутрішніх справ ОАЕ. Вони розповіли, що правоохоронці навчали своїх вихованців протягом двох тижнів. Собакам давали понюхати зразки, зібрані з пахв хворих COVID-19, таким чином, тварини навчилися визначати заражених.

«Згідно з даними досліджень Міністерства внутрішніх справ, виявлення передбачуваних випадків захворювання COVID-19 у загальній точності досягло приблизно 92% після двотижневої тренування та 88% в польових умовах», – йдеться у публікації.

Після правоохоронці перевірили собак в польових умовах: в лікарнях, де заражені виступали в ролі волонтерів. У підсумку, собаки досить швидко змогли виявити хворих COVID-19.

Таким чином, з допомогою собак-шукачів правоохоронці ОАЕ будуть виявляти потенційних хворих у місцях масових скупчень людей: в аеропортах, торгових центрах і так далі.

В ОАЕ собак навчили шукати хворих COVID-19 Instagram МВС ОАЕ

В ОАЕ собак навчили шукати хворих COVID-19 Instagram МВС ОАЕ