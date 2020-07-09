Гризлов закликав до «додаткових кроків для налагодження діалогу Києва і Донбасу»

Після відеоконференції тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі представник РФ Борис Гризлов заявив, що відмова Києва від діалогу з Донбасом нібито “серйозно гальмує роботу контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України”, для налагодження такого діалогу потрібні додаткові кроки.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

“Єдиний спосіб вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту — це чітке, повне і послідовне виконання зобов’язань Києва та Донбасу за Мінським домовленостями. А це можливо зробити тільки в режимі прямого діалогу з усіх аспектів політичного врегулювання між органами влади Києва, Донецька і Луганська”, — зазначив він.

Також Гризлов заявив, що сьогоднішня позиція Києва, за його словами, не сприяє ефективній роботі групи. Зокрема, нібито “гальмує її часта зміна складу української делегації”.

“Зазначу, що шляхом постійного перетасовування своїх представників українська сторона намагається піти від предметного обговорення на майданчиках підгруп. Це серйозно гальмує роботу контактної групи, і це додатковий фактор нестабільності і напруженості між Києвом і Донбасом”, — заявив Гризлов.

За його словами, українська сторона відмовилася “узгодити з ДНР і ЛНР ряд ділянок розмінування на лінії зіткнення”.

“Київ і Донбас змогли домовитися про деякі ділянки розмінування, — сказав він. — На жаль, з 20 запланованих ділянок погоджено лише 13. Київ не погодив запропоновані Луганському ділянки розмінування, критично важливі в гуманітарному плані”, — розповів Гризлов.

Крім того, він зазначив, що українська сторона домовилася з так званими “ДНР” і “ЛНР” з питань гарантії безпеки при проведенні робіт на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ).

“Сторони домовилися про гарантії безпеки для створення інфраструктури пропускних пунктів. Є домовленість, що роботи по інфраструктурі КПВВ повинні бути завершені протягом чотирьох місяців або раніше, — сказав він. — Тут буде необхідний додатковий контроль, оскільки раніше гарантії безпеки таких робіт порушувалися з боку ВСУ”, — вважає Гризлов.