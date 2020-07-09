Підозрюваний у вбивстві чеченського блогера приїхав з України в Австрію

Австрійській пресі стали відомі деталі, пов’язані з убивством у Відні блогера Анзора, критикував главу Чечні Рамзана Кадирова. І жертва, і ймовірний кілер жили в Австрії. А останній деякий час перебував в Україні.

Подробиці справи призвело австрійське видання Der Standard.

Анзором з Відня називав себе 43-річний чеченський біженець Мартін Б. (Маміхан Умаров) у відеоблозі на Youtube. У своїх роликах він викривав влади Чечні, критикував і грубо ображав в першу чергу особисто главу республіки Рамзана Кадирова. Останнє відео було завантажене в минулий четвер. На ньому Анзор показує молотком, що б він зробив з деякими людьми.

Як з’ясувалося, незадовго до загибелі Умаров сказав своєму знайомому, що відчуває себе в небезпеці, і просив його допомогти з придбанням бронежилета. Агентство APA цитувало колишнього українського нардепа Ігоря Мосійчука, якого біженець теж просив допомогти купити бронежилет.

«Він сказав мені і свій розмір», — повідомив екс-депутат, який сам пережив замах у 2017 році в Києві.

Мосійчук зв’язався зі знайомими в Ізраїлі, де виробляють спецодяг. На його прохання вказати адресу доставки Мартін Б. назвав йому віденський район Донауштадт.

При цьому від охорони поліції блогер відмовився.

Минулої суботи Анзора застрелили в Герасдорфе недалеко від Відня, біля входу в офіс будівельної фірми.

У 2007 році чеченець отримав статус біженця в Австрії. Мартін Б. його стали звати по паспорту іноземця.

Анзор був відомий поліції і органів безпеки у зв’язку з тим, що в Австрії його неодноразово судили за ввезення нелегальних мігрантів і неправдиві свідчення. Крім того, він потрапляв у поле зору правоохоронних органів у зв’язку з вбивством чеченського дисидента Умара Исрапилова у 2009 році у Відні — в якості особи, що піддавалася небезпеки. Цікаво, що з Умаром Анзор був земляком.

Що стосується передбачуваного вбивці, то в ході загального розшуку вдалося швидко заарештувати двох підозрюваних. Обидва теж родом з Чечні.

За даними поліції, на допитах підозрювані не виявляють готовності до співпраці. Передбачуваний стрілок, 47-річний чоловік, був зареєстрований у Ансфельдене (Верхня Австрія).

Роль передбачуваного спільника поки не ясна. У всякому разі він нібито приїхав разом з жертвою в Герасдорф і спершу проходив у справі як свідок. Після суперечливих свідчень під час першого допиту він залишився під поліцейським арештом.

Передбачуваний вбивця Умарова жив в Україні, потім приїхав до Австрії і попросив притулку. При цьому в 2014-2015 роках він бував у Росії.