Епічна битва зайців посеред вулиці розсмішила інтернет

Не такі вже вони й мілахи, як ми думали раніше.

Понад 5 мільйонів переглядів зібрав ролик із кумедними тваринками. І це не потішні собачки, котики чи інша звична домашня живність. Цього разу герої інтернету – це два дикі зайці.

Вухані щось не поділили і влаштували бійку прямо посеред вулиці. Серйозність і пристрасть, з якою вони лупцювали один одного, смішить до сліз.

Зайці віддалися процесу на повну та навіть не помічали, що за ними слідкують люди. Завдяки цьому ти тепер можеш насолодитися справді кумедним відео.

﻿

: lux.fm

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.