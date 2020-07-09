У Держстаті повідомили, скільки людей померли через COVID-19 за чотири місяці року

В Україні за чотири місяці цього року від COVID-19 померли понад 200 осіб. Про це стало відомо з даних Державної служби статистики.

Так за даними Держстату, за січень-квітень цього року від COVID-19 померли 252 особи, у тому числі від неідентифікованого вірусу — 10 осіб.

Також повідомляється, що всього за чотири місяці 2020 року в Україні померло 195 287 осіб.

Повідомляється, що найбільше людей померло від хвороб системи кровообігу — 133 560 осіб, в тому числі від ішемічної хвороби серця — 92 141 людина.