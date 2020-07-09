Венедиктова прокоментувала завершення розслідування у справі про Порошенка

Зібрані докази під час досудового розслідування справи щодо п’ятого Президента України Петра Порошенка про призначення Сергія Семочко першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки є достатніми для складання обвинувального акта.

Про це заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова у відеозверненні.

Венедиктова повідомила, що зараз правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, розпочатих за постановами судів, заяв громадян та матеріалів правоохоронних органів в яких фігурує Порошенко. У чотирьох виробництвах розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину.

“У нас немає функції дослідчої перевірки — за формальними ознаками правоохоронні органи повинні вносити до ЄРДР заяви про злочини. Добре це чи погано — питання до законодавця. Заяви про злочини, скоєних п’ятим Президентом, надходять з усієї країни. На цьому тижні, наприклад, надійшли із Маріуполя і Рівно від звичайних громадян”, — сказала Венедиктова.

За її словами, справи відносного п’ятого Президента відразу ж називають політичними — звідусіль лунають такі думки від “експертів”, далеких від Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, незнайомих з матеріалами виробництв, планом слідчих дій, доказами, отриманими за результатами експертиз і допитів та інших процесуальних дій.

“Сьогоднішня справа — це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. На жаль, численні недоліки і протиріччя КПК надають можливість недоторканним і далі залишатися такими. Зверніть увагу, за чинним Кримінальним процесуальним кодексом можна нескінченно затягувати справу “, — розповіла Венедиткова.

Також Венедиктова зазначила, що сьогодні звучать гасла, що суд зібрався вночі і виніс рішення про продовження строків попереднього розслідування.

“Ні, судове засідання було призначено ще на позавчора, проте сторона захисту не з’явилася. Вчора в 14:00 засідання все-таки почалося, але адвокати заявили відвід судді і тільки після розгляду відводу в 18:30 розпочався розгляд основного клопотання по суті. Суд прийняв рішення майже в годину ночі”, — сказала Венедиктова.

За її словами, сторона захисту, як і протягом усього розслідування, всіляко намагалася затягнути процес, ставлячи під сумнів абсолютно все.

“Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, сьогодні підозрюваним, стороні захисту, а також потерпілій стороні ми відкрили доступ до матеріалів досудового розслідування. Далі — суд. Судова тяганина з справами повинна закінчуватися”, — зазначила Венедиктова.

Крім того, Генеральний прокурор зазначила, що при обранні запобіжного заходу суд і прокурори продемонстрували безсторонність та професіоналізм в процесуальній площині — запобіжний захід обирається для забезпечення поведінки підозрюваного під час досудового розслідування. Слідство завершено.