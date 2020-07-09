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Планує звільнятися: В ГБР спростували слова слідчого про тиск на нього по справах Порошенко

09.07.2020

Заява керівника одного зі слідчих відділів Державного бюро розслідувань Олега Корецького про тиск на нього не відповідає дійсності та є політично вмотивованим.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

«Крім того, дії зазначеного працівника ДБР містять окремі ознаки кримінального злочину, а саме розголошення відомостей досудового розслідування», — йдеться в заяві.

Управління внутрішнього контролю ДБР перевірить інформацію, викладену у публічних заявах працівника Бюро.

«Враховуючи те, якими засобами масової інформації поширюються зазначені відомості, зайвий раз підтверджуються спроби одного з фігурантів кримінальних проваджень, які розслідуються ДБР, здійснювати інформаційне та політичний тиск на орган досудового розслідування», — повідомили в Бюро.

Також в ГБР заявили, що Корецький планує звільнятися з Бюро. «У першу чергу, через фактів «зливу» службової інформації по кримінальних проваджень, які знайшли своє підтвердження в ході службового розслідування з застосуванням поліграфа», — йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Бюро.

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