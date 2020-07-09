Планує звільнятися: В ГБР спростували слова слідчого про тиск на нього по справах Порошенко

Заява керівника одного зі слідчих відділів Державного бюро розслідувань Олега Корецького про тиск на нього не відповідає дійсності та є політично вмотивованим.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

«Крім того, дії зазначеного працівника ДБР містять окремі ознаки кримінального злочину, а саме розголошення відомостей досудового розслідування», — йдеться в заяві.

Управління внутрішнього контролю ДБР перевірить інформацію, викладену у публічних заявах працівника Бюро.

«Враховуючи те, якими засобами масової інформації поширюються зазначені відомості, зайвий раз підтверджуються спроби одного з фігурантів кримінальних проваджень, які розслідуються ДБР, здійснювати інформаційне та політичний тиск на орган досудового розслідування», — повідомили в Бюро.

Також в ГБР заявили, що Корецький планує звільнятися з Бюро. «У першу чергу, через фактів «зливу» службової інформації по кримінальних проваджень, які знайшли своє підтвердження в ході службового розслідування з застосуванням поліграфа», — йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Бюро.