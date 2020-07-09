Море в Україні стало тропічним

Крім того, вчені зафіксували збільшення частоти й сили хвиль спеки у всіх регіонах Землі

За даними Укргідрометцентру найтепліше море на Херсонщині, а саме у селі Хорли, температура якого складає 29 градусів тепла. Про це у коментарі кореспонденту УНН розповіла провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

“На Чорному морі у селі Приморському в Одеській області – 24-26 градусів тепла, у місті Очакові Миколаївської області – 27 градусів тепла, у селі Хорли Херсонської області – 29 градусів. На Азовському морі у місті Генічеськ – 28 градусів тепла, у Бердянську та Маріуполі – по 28 градусів тепла”, – зазначила вона.

Тим часом, вчені Університету Нового Південного Уельсу в Австралії зафіксували збільшення частоти і сили хвиль спеки у всіх регіонах Землі. Про катастрофічні погодні зміни повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Communications.

Дослідники підрахували, скільки в цілому тепла приносить з собою спекотна погода з усього світу. У найгіршому випадку в Австралії кумулятивне тепло (сума градусів вище норми) протягом всього літнього сезону склало додаткові 80 градусів Цельсія, а в Сибіру і Середземномор’ї – 200 градусів Цельсія і більше. За словами авторів роботи, вони помітили не тільки збільшення частоти теплових хвиль у всьому світі за останні 70 років, але і прискорення тенденції.

Кожне десятиліття кумулятивне тепло посилюється в середньому на 1-4,5 градуса Цельсія. У деяких регіонах, наприклад, на Близькому Сході, Африці та Південній Америці цей показник досягає 10 градусів Цельсія за десятиліття. Це зростання досягається за рахунок більш тривалих жарких періодів. Що стосується посилення інтенсивності спеки, тобто середньої температури теплової хвилі, то тут прискорення не спостерігається.

У період з 1950 по 2017 рік в Середземномор’ї спостерігалося збільшення теплових хвиль на два дні за десятиліття. Але в період з 1980 по 2017 рік ця тенденція прискорилася до 6,4 дня за десятиліття. У таких регіонах, як Амазонка, Північно-східна Бразилія, Західна Азія і Середземномор’ї, відбуваються швидкі зміни у хвилях тепла, в той час як в Південній Австралії й Північній Азії зміни відбуваються повільними темпами.

За словами вчених, результати дослідження вказують на те, що глобальне потепління прискорюється. Але незалежно від того, чи є зміни швидкими або повільними, країни з нерозвиненою інфраструктурою неминуче постраждають від посилення спеки.

: greenpost.ua

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