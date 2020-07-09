Олександр Лось став президентом ДП «Антонов»

Олександр Лось раніше обіймав посаду віце-президента з проектування підприємства і тимчасово виконував обов’язки президента

Генеральний директор «Укроборонпром» Айварас Абромавічус призначив 42-річного Олександра Лося на посаду президента державного підприємства «Антонов». Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпром».

Раніше Лось був віце-президентом з проектування підприємства. В період з 9 червня до 7 липня він тимчасово виконував обов’язки президента ДП «Антонов».

Як відомо, Олександр Лось пропрацював на авіапідприємстві 18 років. Свою кар’єру він починав з інженера, а згодом став головним конструктором.

«Оновлення керівного складу державного підприємства дозволить вибудувати прозорі процеси корпоративного управління, здійснити необхідні для залучення іноземного капіталу фінансові аудити і прискорити темпи виробництва лінійки літаків «Ан», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що колишній президент підприємства Олександр Донець, який двічі намагався через суд поновитися на посаді, відкликав всі свої вимоги та позови у відношенні підприємства.