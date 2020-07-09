Шкарлет каже, що нічого не знає про іспитовий строк, про який говорив Шмигаль

Виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що нічого не чув про випробувальний термін на новій посаді.

Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я не чув ніде про випробувальний термін. Мені ніхто не говорив. Якщо мені скажуть, Шкарлет, пора додому, я спокійною піду. Я спокійно піду, я не будую власну політичну кар’єру. І ніколи її не мав», – зазначив урядовець.

На питання про те, чи вистачить йому декількох місяців для реалізації реформ, Шкарлет відповів: «30 років освіта реформується і ще не реформовано. А за три місяці, повірте».

«Президент сказав, чекаємо простих, зрозумілих кроків. Подолання конкретних викликів, які є на сьогодні – реформування перспективних планів», – додав в.о. міністра.