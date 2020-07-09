Помер прем’єр-міністр Кот Д’івуару

Прем’єр міністр Кот Д’івуару Амаду Гон Кулібалі помер на 62-му році 8 липня в клініці міста Абіджана.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Раніше в ефірі державного телебачення прозвучала заява про смерть політика від президента країни Алассана Уаттара, його передало агентство Reuters.

Амаду Гон Кулібалі переніс у 2012 році операцію на серці і спостерігався в одній з клінік Парижа, яку час від часу відвідував. Глава уряду 2 травня вилетів у Францію для медичного огляду. Через десять днів він повернувся на батьківщину і продовжив керувати роботою уряду.

“Прем’єру стало погано 8 липня під час засідання Ради міністрів. Амаду Гон Кулібалі був негайно госпіталізований в одну з клінік Абіджана, де і помер”, повідомили місцеві ЗМІ.