Заяви про злочини Порошенко надходять від звичайних громадян — Венедиктова

Заяви про злочини, скоєних п’ятим ПрезидентомУкраины Петром Порошенком надходять з усієї країни. На цьому тижні надійшли з Маріуполя і Рівно від звичайних громадян.

Про це заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова у відеозверненні.

«Зараз правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, розпочатих за постановами судів, заяв громадян та матеріалів правоохоронних органів. У чотирьох виробництвах розслідування завершено закриттям із-за відсутності складу злочину», — сказала Венедиктова.

За її словами, Офісу Генерального прокурора України немає функції дослідчої перевірки — за формальними ознаками правоохоронні органи повинні вносити до ЄРДР заяви про злочини.

«Добре це чи погано — питання до законодавця. Заяви про злочини, скоєних п’ятим Президентом, надходять з усієї країни. На цьому тижні, наприклад, надійшли із Маріуполя і Рівно від звичайних громадян», — розповіла Венедиктова.