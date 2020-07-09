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Відпочинок в Херсонській області став дорожче подорожей до Єгипту – ЗМІ

09.07.2020

У курортному місті Залізний порт (Херсонська область) відпочиваючі оселилися в номері, який коштує значно дорожче, ніж на відпочинку за кордоном.

Про це повідомили блогери Алла і Євген Панюта у своєму огляді чорноморських курортів в Україні на каналі відеохостингу Youtube, передає Типовий Херсон.

За словами відпочиваючих, які знімають цикл відео про відпочинок на морському узбережжі в Україні, двокімнатний чотиримісний номер обійшовся їм по 500 гривень з кожної людини за ніч — в загальною вартістю 2000 гривень.

за кордоном комфортні номери коштують вдвічі дешевше, стартуючи від 10 євро.

«Жесть… Єгипет дешевше», — пишуть коментатори.

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