Кота придавило полкой с продуктами в холодильнике

В Сети набирает популярность ролик с бесцеремонным рыжим котом.

Видео размещено в Инстаграм.

Домашние животные никогда не дадут своим хозяевам заскучать. Даже когда они шалят и делают глупости, долго злиться на них просто невозможно. По всей видимости, всё из-за их невероятной харизмы. Также наши четвероногие друзья нередко попадают в весьма забавные ситуации и если их вовремя заснять на камеру, то они мгновенно становятся героями Сети.

К примеру, новой звездой в просторах интернета стал проголодавшийся рыжий кот, который решил тайком от всех пробраться в холодильник. Все происходящее вовремя заметила его хозяйка, которая не отругала его, а достала камеру и начала снимать своего питомца. Более того, она даже посмеялась со всего этого.

Однако все закончилось не так радужно, ведь к лакомству кот так и не добрался. Все потому, что в тот момент, когда он попытался пробраться по полкам вверх, одна из них на него и свалилась, перепугав хозяйку.

Интересно, к чему он пробирался, пишут пользователи Сети в комментариях под фото.

Люди были поражены настойчивостью кота и предположили, что его до этого несколько дней не кормили и поэтому он так себя повел.

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Ну почему именно рыжие такие наглые🤭🦊😄Смотрите до конца🙈💥 ⠀ ⠀ ⠀ 📽️: lindsayyyyu – TikTok ⠀ ⠀ • • • 🍃💛С любовью, @KOTO__MANIA @Nastia_Kaplun ⠀ 🖇️Наши теги: #kotomania & #котомания #животные #animals #коты #cat #кошки #вмиреживотных #zoo #кот #котэ #котяра #котики #котята #кошка #кошечка #котик #люблюживотных #govegan

Публикация от КОТОМАНИЯ (@koto__mania) 3 Июл 2020 в 12:04 PDT

: Новости Ю