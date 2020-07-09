Дві третини росіян не вірять путінської статистикою коронавирусу

Лише 13% росіян вважають достовірною офіційну статистику по коронавирусу в країні.

Такі результати отримали експерти РАНХиГС і «Інституту Гайдара» в ході опитування, проведеного у другій половині червня, передає сьогодні Finanz.ru.

За даними оперативного штабу, число активних випадків Covid-19 в Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) стабілізувався близько місяця тому і тримається на рівні приблизно 220 тисяч осіб. Це люди, які хворіють зараз (виявлені випадки мінус одужали і померлі).

За минулі суті, згідно з офіційними даними, в країні було зареєстровано 6562 знову хворих, а їх загальне число вперше перевалила за 700 тисяч.

При цьому коефіцієнт поширення вірусу з 15 червня тримається нижче одиниці. Цей показник відображає число людей, яких в середньому заражає один хворий. На минулу добу він склав 0,99.

Результати «онлайн-моніторингу підтверджують низьку ступінь довіри респондентів офіційної інформації про ситуацію з коронавирусной інфекцією», пишуть експерти РАНХиГС в червневому «Моніторинг економічної ситуації в Росії».

Дві третини респондентів — 67% — у ході дослідження заявили, що не довіряють статистикою, яку публікує держава. Ще 20% «важко відповісти», наскільки дані відповідають дійсності.

У ході опитування його учасники активно висловлювалися про недоліки системи медичної допомоги, неправильному і несвоєчасному лікуванні, особливо за межами Москви і Московської області, йдеться в «Моніторинг».

«Лякає не сам вірус і не можливість захворіти. Серйозно лякає ймовірність потрапити в лікарню, де не буде надана медична допомога», — заявила в ході опитування одна з його учасниць, москвичка 57 років.

За словами іншого респондентки, її отеца «помер через те, що лікарі цілий тиждень футболили його і навіть не міряли сатурацію, а коли госпіталізували, то рятувати було пізно».

Більшість — 56% — покращень в системі охорони здоров’я не чекають. Вони дали негативну відповідь на запитання, чи підвищиться, на їхню думку, якість медичного обслуговування через заходи по запобіганню епідемії.

Як показало опитування, у кожного другого (55%) серед родичів або знайомих є хоча б одна людина з діагнозом Covid-19. При цьому 45% вважають, що друга хвиля епідемії неминуча, а дві третини не вважають, що в найближчий рік будуть розроблені ефективні засоби лікування.

При цьому загальний рівень тривоги в суспільстві через пандемію знижується: якщо в квітні 47% опитаних говорили, що коронавірус являє значну загрозу», то в червні їх частка стиснулася майже вдвічі — до 27%.

Тільки 22% респондентів повідомили, що «завжди» використовують маску, тоді як більшість — 44% — не носять її на вулиці, а 28% надягають «час від часу».