ТКГ погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі

У середу, 8 липня, на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі. Надалі планується розмінувати ще 7 ділянок.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

«В рамках цієї роботи та на виконання домовленостей Паризького саміту «Нормандської четвірки» було попередньо погоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшої обробки наступних семи ділянок», — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що для подальшої активізації роботи з питань безпеки українська делегація ініціювала 14 липня додаткове засідання відповідної робочої групи ТКГ.