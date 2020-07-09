У МОЗ оголосили, кого в Україні будуть тестувати на коронавірус безкоштовно

Моз прийняло чіткий механізм здійснення безкоштовних тестувань на коронавірус.
Про це за результатами брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає прес-служба Моз у Facebook.
Безкоштовно тестуються:
- всі люди, що мають ознаки коронавирусной хвороби;
- люди, які перебували в контакті з коронавирусными особами;
- люди, які потребують планової госпіталізації;
- медичні працівники, які працюють з хворими COVID-19, тестуються раз в 14 днів;
- працівники Нацполиции і Нацгвардії за визначеним переліком тестуються раз в 30 днів.
Нагадаємо, 19 травня вступив в силу Закон щодо посиленого тестування на COVID-19.