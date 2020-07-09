Повінь – зміна системи

Menu
Close

У МОЗ оголосили, кого в Україні будуть тестувати на коронавірус безкоштовно

09.07.2020

Моз прийняло чіткий механізм здійснення безкоштовних тестувань на коронавірус.

Про це за результатами брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає прес-служба Моз у Facebook.

Безкоштовно тестуються:

  • всі люди, що мають ознаки коронавирусной хвороби;
  • люди, які перебували в контакті з коронавирусными особами;
  • люди, які потребують планової госпіталізації;
  • медичні працівники, які працюють з хворими COVID-19, тестуються раз в 14 днів;
  • працівники Нацполиции і Нацгвардії за визначеним переліком тестуються раз в 30 днів.

Нагадаємо, 19 травня вступив в силу Закон щодо посиленого тестування на COVID-19.

 

Читайте також:   Новий міністр і «пропаганда»: Разумков по пунктах пояснив план реінтеграції Донбасу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *