У МОЗ оголосили, кого в Україні будуть тестувати на коронавірус безкоштовно

Моз прийняло чіткий механізм здійснення безкоштовних тестувань на коронавірус.

Про це за результатами брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає прес-служба Моз у Facebook.

Безкоштовно тестуються:

всі люди, що мають ознаки коронавирусной хвороби;

люди, які перебували в контакті з коронавирусными особами;

люди, які потребують планової госпіталізації;

медичні працівники, які працюють з хворими COVID-19, тестуються раз в 14 днів;

працівники Нацполиции і Нацгвардії за визначеним переліком тестуються раз в 30 днів.

Нагадаємо, 19 травня вступив в силу Закон щодо посиленого тестування на COVID-19.