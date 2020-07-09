Науковці довели, що падіння одного астероїда знищило динозаврів на всій планеті

Нове дослідження вчених з Великобританії показує, що рептилій погубив астероїд, а вулканічна активність фактично допомогла відновити життя після удару.

Про це повідомляє видання Techno.NV.

Автори з Імперського коледжу Лондона виявили нові чинники, які говорять, що тільки зіткнення астероїда з Землею могло створити умови, неможливі для життя динозаврів по всій планеті.

Більшість вчених підтримують версію удару астероїда, від якого утворився гігантський кратер Чиксулуб, як причину загибелі динозаврів. Удар астероїда викликав вибух в 100 мільйонів мегатонн, який змінив хід життя на Землі. Однак в науковому середовищі також існує гіпотеза про те, що винуватцем масового вимирання стали великі виверження вулканів.

Вчені з Лондона і Брістоля об’єднали відразу кілька підходів, на відміну від попередніх досліджень, де, наприклад, використовувалися тільки математичні моделі або геологічні маркери клімату. Зокрема, вони об’єднали ці методи разом з такими факторами, як опади і температури, які необхідні для розвитку кожного виду динозаврів. Підсумкова робота вчених отримала гучну назву «Вплив астероїдів, а не вулканізм, викликав вимирання динозаврів наприкінці крейдяного періоду».

Команда нанесла свої дані на дві карти: одна показувала, де були умови, необхідні для виживання після удару астероїда, і одна — після сильної вулканічної активності. Вони виявили, що тільки удар астероїда знищив всі потенційні місця проживання динозаврів, а вулканізм залишив деякі життєздатні області навколо екватора.

«Ми показуємо, що астероїд десятиліттями впливав на зиму, і що ці дії на навколишнє середовище спустошували сприятливе середовище для динозаврів. Навпаки, ефекти від вивержень вулканів були недостатньо сильними, щоб істотно порушити глобальні екосистеми», — заявив провідний автор дослідження, доктор Алессандро Кьяренца з Департаменту наук про Землю і інженерних наук Імперського коледжу в Лондоні.

Спочатку команда вчених розглянула можливість скорочення сонячного світла на 5% від сірчистого газу і пилу після вивержень вулканів. Модель показала, що такі зміни не привели б до вимирання динозаврів. Хоча ареал їх проживання скоротився б через довгострокові наслідки, таких як падіння температур і збільшення кількості дощів.

Однак, в разі зіткнення з астероїдом кількість сонячного світла на Землі скоротилося б мінімум на 10−20%. І це спустошило б місця проживання динозаврів. А скорочення світла на 15% і більше взагалі б знищило необхідні екосистеми.

«Навіть якби виверження вулканів не було, вимирання все одно почалося б, тому що зіткнення було досить жорстким, щоб знищити місця проживання динозаврів у всьому світі», — пояснив Алессандро Кьяренца.

Таким чином, як вважають вчені, саме глобальна зима, спровокована падінням величезного астероїда 66 мільйонів років тому, призвела до зникнення динозаврів.

Крім цього, дослідники говорять і про сприятливий вплив вивержень вулканів в довгостроковій перспективі. Оскільки, незважаючи на те, що при виверженні в атмосферу виділяються гази і частинки, які блокують сонце, разом з цим в неї надходить і вуглекислий газ. Цей газ, після викликаної виверженням вулканічної зими залишається в атмосфері, викликаючи з часом парниковий ефект, який «розігріває» планету.

Додамо, раніше вчені дізналися, як полювали динозаври юрського періоду. Судячи з даних палеонтологів, велоцираптори і їх родичі полювали не зграями, а поодинці.

«Живі нащадки динозаврів (птахи) і їх родичі (крокодили) зазвичай не полюють групами і рідко полюють на здобич, яка більше за них самих», — пояснив палеонтолог Джозеф Фредеріксон з університету Вісконсіна.

Думка про те, що вони можуть бути зграйними мисливцями була запропонована для пояснення свідоцтв того, що палеонтологи знайшли цих хижаків, які харчуються здобиччю, набагато більше за них самих.

Фредеріксон і його колеги проаналізували зуби хижака Deinonychus antirrhopus і древніх крокодилів, які жили в Північній Америці, і з’ясували, що молоді особини не годувалися так, як дорослі, тобто динозаври не забезпечували батьківську турботу.

: day.kyiv.ua

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