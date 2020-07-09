В Україні вже більше 51 тисячі хворих COVID-19

З початку епідемії в країні заразилися 51 224 осіб, з них 23 784 одужали, а 1327 померли.

В Україні за минулу добу виявили 810 нових випадків COVID-19, що трохи більше ніж днем раніше, коли повідомлялося про 807 випадках. Одужали за добу 665 осіб. Такі дані у четвер, 9 липня, призводить карта Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку пандемії заразилися 51 224 осіб, з них 23 784 одужали.

Також зафіксовані 1327 смертельних випадків, зокрема, 21 випадок за вчора.

Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена: