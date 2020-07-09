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В Україні вже більше 51 тисячі хворих COVID-19

09.07.2020

З початку епідемії в країні заразилися 51 224 осіб, з них 23 784 одужали, а 1327 померли.

В Україні за минулу добу виявили 810 нових випадків COVID-19, що трохи більше ніж днем раніше, коли повідомлялося про 807 випадках. Одужали за добу 665 осіб. Такі дані у четвер, 9 липня, призводить карта Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку пандемії заразилися 51 224 осіб, з них 23 784 одужали.

Також зафіксовані 1327 смертельних випадків, зокрема, 21 випадок за вчора.

Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2021 випадок;
  • Волинська область — 2875 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1130 випадків;
  • Донецька область — 749 випадків;
  • Житомирська область — 1500 випадків;
  • Закарпатська область — 3622 випадку;
  • Запорізька область — 605 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2857 випадків;
  • Кіровоградська область — 669 випадків;
  • р. Київ — 5872 випадку;
  • Київська область — 2895 випадків;
  • Львівська область — 6681 випадок;
  • Луганська область — 90 випадків;
  • Миколаївська область — 465 випадків;
  • Одеська область — 2052 випадку;
  • Полтавська область — 327 випадків;
  • Рівненська область — 4380 випадків;
  • Сумська область — 328 випадків;
  • Тернопільська область — 2153 випадку;
  • Харківська область — 2521 випадок;
  • Херсонська область — 201 випадок;
  • Хмельницька область — 865 випадків;
  • Чернівецька область — 5074-vi випадку;
  • Черкаська область — 707 випадків;
  • Чернігівська область — 585 випадків.
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