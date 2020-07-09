В Україні вже більше 51 тисячі хворих COVID-19

З початку епідемії в країні заразилися 51 224 осіб, з них 23 784 одужали, а 1327 померли.
В Україні за минулу добу виявили 810 нових випадків COVID-19, що трохи більше ніж днем раніше, коли повідомлялося про 807 випадках. Одужали за добу 665 осіб. Такі дані у четвер, 9 липня, призводить карта Ради національної безпеки і оборони.
Всього з початку пандемії заразилися 51 224 осіб, з них 23 784 одужали.
Також зафіксовані 1327 смертельних випадків, зокрема, 21 випадок за вчора.
Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2021 випадок;
- Волинська область — 2875 випадків;
- Дніпропетровська область — 1130 випадків;
- Донецька область — 749 випадків;
- Житомирська область — 1500 випадків;
- Закарпатська область — 3622 випадку;
- Запорізька область — 605 випадків;
- Івано-Франківська область — 2857 випадків;
- Кіровоградська область — 669 випадків;
- р. Київ — 5872 випадку;
- Київська область — 2895 випадків;
- Львівська область — 6681 випадок;
- Луганська область — 90 випадків;
- Миколаївська область — 465 випадків;
- Одеська область — 2052 випадку;
- Полтавська область — 327 випадків;
- Рівненська область — 4380 випадків;
- Сумська область — 328 випадків;
- Тернопільська область — 2153 випадку;
- Харківська область — 2521 випадок;
- Херсонська область — 201 випадок;
- Хмельницька область — 865 випадків;
- Чернівецька область — 5074-vi випадку;
- Черкаська область — 707 випадків;
- Чернігівська область — 585 випадків.
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