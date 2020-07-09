Дати бій Труханова. Хто візьме під контроль Одеси після місцевих виборів

В Одесі команда президента Володимира Зеленського безуспішно веде пошук кандидата на посаду міського голови. Без сильної кандидатури для боротьби з “ресурсних” мером Геннадієм Трухановим залишається сподіватися на якесь нестандартне кадрове рішення, яким у свій час став сам Зеленський.

У всякому разі, під це визначення підпадають ті потенційні кандидати, які за чутками розглядаються для висування.

Ситуація ускладнюється закулісною боротьбою груп впливу за своїх людей, яка наклалася і на відбір у виборчі списки пропрезидентської партії “Слуга народу” (СН) на виборах в міськраду Одеси та обласна рада. Посилюється конкуренція з боку інших рейтингових партій, де не вважають СН вже фаворитом і готуються дати бій і партії влади, і меру Труханова.

Подробиці — в матеріалі “Країни”.

Невловимий кандидат

Знайти гідного кандидата на посаду мера Одеси виявилося складним завданням для команди Зеленського. Зі своїх лав ніхто, мабуть, так і не підійшов, тому наполегливо шукають на стороні. Раніше високопоставлене джерело в пропрепрезидентской фракції “Слуги народу” (СН) допускав, що вибір зупиниться на члена фракції з числа одеських мажоритарників Олексія Леонова, який відкрито говорить про бажання брати участь у кампанії.

Однак, як розповів виданню сам мер Труханів, в якості кандидатів також розглядалися одеський шоумен і екс-КВНщик Дмитро Шпинарьов і колишній голова Одеської облради та Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький, які формально не мають відношення до СН.

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Пошук в цьому напрямі продовжується. За словами трьох народних депутатів, в тому числі, з одеської “пропискою”, пропозицію балотуватися також надійшло ще одному відомому вихідцю з КВК і шоу-бізнесу, а нині підприємцю Олегу Філімонову.

“Їх кадрову логіку (команди Зеленського — Ред.) мені складно зрозуміти. Складається враження, що вони шукають нестандартне рішення. Таким їм здається, наприклад, Філімонов”, — коментує народний депутат-одесит.

«Слуги» Олега точно «міряли», — вторить інший одеський нардеп, маючи на увазі непублічний соцопитування, де згадувався колишній КВНщик.

Щоправда, в політиці навіть на міському рівні Філімонов себе особливо не проявляє.

“Він не асоціюється у мене з активною політичною фігурою. Системного участі в громадській діяльності теж немає. Але це — найпопулярніший у місті людина, частина культурної еліти”, — каже виданню керівник Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

Варто сказати, що в свій час Філімонов активно підтримував Євромайдан. Його називає другом екс-керівник Одеської області, голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі. Разом з тим, співрозмовник видання у фракції СН стверджує, що Олег Філімонов відповів Офісу президента відмовою.

“А, значить, кандидатом у кандидати залишається Леонов”, — стверджує джерело.

Цікаво, що в шорт-листі, за запевненням одного з одеських депутатів, нібито фігурує ще й телевидучий і продюсер Олександр Андросов. Він хоча б має відношення Зе-команді. На переможних для Зеленського президентських виборах він був його офіційним представником в Одесі. Під час так званого “прес-марафону” Зеленський зізнався, що хотів би, щоб Андросов йшов на мера, але той нібито не хоче зовсім в політику.

“Він нормальний, чесний, інтелектуальний, він – особа Одеси, він з Одеси. Дуже подобається”, — підкреслив тоді президент, закликавши одеситів умовити того балотуватися.

Чи змінилося ставлення Андросов до виборів, з його висловлювань і дій не видно.

До речі, в одеській політтусовці ходять наполегливі чутки, що Саакашвілі сам піде в мери.

“Якщо його підтримає Зе, і він буде балотуватися від “Слуги народу”, це серйозно. Під нього збудують одеський бізнес, втім, бізнесмени самі із задоволенням стануть ладом. Тоді він зможе реально поборотися з Трухановим — хоча б поп’є крові. А без підтримки “зелених” це не варіант. Зі своєю партією (“Рух нових сил” — Ред.) Міхо, спираючись на Кивана (український бізнесмен сирійського походження, власник Kadorr Group Аднан Киван, з яким у Саакашвілі склалися партнерські відносини в Одесі — Ред.) напевно, зможе пройти в міськраду, але точніше — проповзти”, — говорить співрозмовник видання в керівництві облорганізації “Євросолідарності”.

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Високопоставлене джерело в обласному осередку “Оппоплатформы” визнає “певну популярність” екс-президента Грузії в Одесі.

“Тому його участь у виборах від “Слуги народу” можна допустити. Але я не виключаю, що Міхо стане просто VIP-агітатором за кандидата від Зе, як він водив за собою на минулих виборах Сашу Боровика”, — говорить співрозмовник.

Однак співрозмовник видання в оточенні екс-президента Грузії говорить, що Саакашвілі навряд чи спокусить ідея участі у тамтешніх виборах у будь-якій якості.

“Сумніваюся, що це реально (балотуватися самому Міхо — Ред.). Він зайнятий роботою у Виконавчому комітеті реформ. А щодо агітації: якби пропозиція виходила від самого Зеленського, і вони разом йшли на ці вибори, то, напевно, це було б можливо. Але за своєю ініціативою він не буде вплутуватися”, — говорить джерело.

В якості кандидата від СН пропонує себе Офісу президента, за неофіційною інформацією, співвласник найбільшого приватного вантажного порту в Україні ТІС Андрій Ставніцер. Він близький до демократичним колам у США і вхожий в ОП, з яким зблизився під час епідемії коронавіруса (Ставніцер займався організацією допомоги з-за кордону для боротьби з захворюванням в Одеській області). Правда, наше джерело в «Слуги народу» не називає цю кандидатуру в числі ймовірних.

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Фактор Труханового

Втім, кого б «Слуги народу» не висунула б кандидатом, все одно поки що, за всіма опитуваннями, в лідерах залишається діючий мер Геннадій Труханов.

Він, на відміну від більшості інших потенційних конкурентів, вже розпочав підготовку до виборчої кампанії. Хоча, судячи з недавнім обшуків НАБУ в рамках кримінального провадження щодо присвоєння коштів міського бюджету, успіху меру Одеси бажають не всі.

“Доля крісла мера Одеси залежить від двох людей. Один — це Геннадій Труханов, інший — Володимир Зеленський. Дасть президент піти на вибори Труханова, враховуючи всі кримінальні провадження, за яким той проходить? Якщо мер бере участь у кампанії, всім іншим кандидатам доведеться дуже непросто, навіть якщо вони будуть балотуватися від Зе. Або ж Труханового зупинять “органи”: проти лому ж немає прийому. Без Труханового це будуть зовсім інші вибори. Але чи застосують лом — ось питання”, — коментує експерт Анатолій Бойко.

Ще проблемне питання для мера — відносини зі своїм колись близьким бізнес-партнером Володимиром Галантерником. Вони, як уже писала «Країна», зіпсувалися ще в минулому році.

Однак, як розповіли джерела в одеських бізнес-колах, остаточного розриву не сталося.

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«Стримує сильна взимозависимость, а також фактор Ангерта (відомий одеський бізнесмен — Ред.), в обоймі якого вони обидва знаходяться. Крім того, Галантерник міг би зіграти в свою гру, якщо б проти Труханового був сильний кандидат у мери. Але так як такого поки не проглядається, то який сенс Галантернику лізти на рожен. Інше питання, що він може спробувати зіграти з низкою партій. Взагалі боротьба за міськрада буде куди цікавіше, ніж боротьба за посаду мера», — говорить джерело.

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Черга охочих

Крім Труханова та потенційного кандидата від «Слуги народу» до виборів мерів приміряються і інші політики.

Наприклад, подейкують про амбіції екс-нардепа від БПП Дмитра Голубова. Один час він був союзником Труханова, але зараз напружені відносини між ними.

“З подачі мера, наприклад, знесли приморське кафе Дениса Григор’єва (депутат облради від БПП, який, за даними одеських ЗМІ, входить до неформальної групи Голубова — Ред.) Але насправді це наслідок конфлікту по лінії Труханів — Галантерник (впливовий бізнесмен Володимир Галантерник — Ред.) Голубов взяв бік другого”, — говорить співрозмовник видання серед одеських мажоритарників.

Джерело “Країни”, близьке до Голубову, стверджує, що той справді буде балотуватися.

Вибори мера також можуть зацікавити главу Морської партії, екс-нардепа Сергія Ківалова, але в чисто політтехнологічних цілях — щоб завести свою партію в міськраду.

“Ківалов, ймовірно захоче завести свою политситу до рад. Однак завести виборчий список Морської партії в міськраду без кандидата в мери — утопія”, — говорить нардеп з Одеси, знайомий з Ківаловим.

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Одна з головних інтриг виборів, хто піде в мери від однієї з найбільш популярних партій в Одесі — «Опозиційної платформи — За життя».

Причому, це прямо впливає на розклад сил і в міськраді, так як сильний кандидат у мери дасть плюс і партійним списком, а слабкий може зіграти в мінус.

За інформацією з парламентської фракції ОПЗЖ, зараз розглядаються дві кандидатури — нардеп Микола Скорик (колишній голова Одеської облдержадміністрації) і нардеп Тетяна Плачкова.

«Судячи з усього, буде Скорик. Його рейтинг помітно вище, не кажучи вже про впізнаваності в місті», — вважає джерело.

ДОСЬЄ: Микола Скорик: маловідомі сторінки з життя одеської лицеміра і негідника. ЧАСТИНА 1

Що стосується партії Порошенка, то, як стверджує джерело в місцевій “Європейської солідарності”, попередній варіант від цієї партії на міського голову — громадський діяч і блогер Петро Обухів.

Під час останньої робочої поїздки Зеленського в Одеську область він зумів пробитися до президента і поставити питання про «політичні переслідування», маючи на увазі, звичайно, екс-президента Петра Порошенка, який проходить по ряду кримінальних проваджень.

Що стосується колишнього мера Одеси Едуарда Гурвіца, то він, як говорять в його оточенні, швидше за все піде в мери від партії Віталія Кличка УДАР.

Міської та обласної розклади

Як говорилося вище, найбільш цікава боротьба розгорнеться в міськраду.

Тут все зовсім неоднозначно.

Сьогодні у партії Труханова “Довіряй справах” (ДД) найбільша фракція у міській раді — 27 депутатів. Але далеко не факт, що так буде і в наступному скликанні.

В минулому році, після переконливої перемоги «Слуги народу» на виборах у Раду в регіоні, здавалося, що партія президента точно візьме більшість або близько того.

Однак з тих пір рейтинг «слуг» обвалився. Натомість сильно зріс рейтинг «Оппоплатформы». У фракції сказали «Країні», що ставлять завдання взяти перше місце на виборах в міськраду, так і на виборах в облраду.

В загальному-то як раз в цій трійці партій — «Довіряй справах», ОПЗЖ і «Слуга народу» і розгорнеться боротьба за лідерство. І одна з цих фракцій та стане центром для формування більшості в міськраді.

В облраді буде приблизно той же розклад. Але тільки у «Оппоплатформы», цілком можливо, буде більший відсоток, ніж в міськраді, а у «Довіряй справах» менший.

“Сьогодні рейтинг партії Труханового в області нижче, ніж п’ять років тому. Плюс їх структура в області була зав’язана на Прессмане (екс-нардеп Олександр Прессман — Ред.) не в кращому стані після його програшу в окрузі. Думаю: якщо вони пройдуть — насамперед, за рахунок самої Одеси, то це буде мінімальне представництво. Другий за чисельністю фракції (зараз 12 депутатів — Ред.) у Труханового в облраді вже не буде”, — спрогнозував співрозмовник видання в Одеській облраді.

На його думку, вибори не стануть легкою прогулянкою для партії влади.

“Для “Слуги народу” буде круто взяти 20%, як БПП в 2015 році, яка стала другою за чисельністю фракцією, але за рахунок союзників відібрала у “Оппоблока” крісло голови. Але якщо рейтинг СН продовжить падати, у них і цього не буде”, — коментує джерело.

У партії Порошенко сподіваються перевищити свій результат на дострокових парламентських виборах 2019 року (4,19% в області).

«Вважаю, що менше не буде. Я поставив собі завдання на виборах в облраду 8%», — говорить «Країні» колишній голова облради і керівник виборчого штабу ЄС в Одеській області Михайло Шмушкович.

Як говорить інше джерело в одеській «Євросолідарності», «витягати» будуть за рахунок мажоритарного округу нардепа від ЄС Олексія Гончаренка на півночі області, залучення популярних, в тому числі в Одесі, людей у списки і перетікання електорату ідеологічно близької партії «Голос», яка нібито відмовилася від участі в обласній кампанії.

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«Велика проблема у нас з районами на півдні області. Але раз Турчинов очолив центральний штаб партії, то, можливо, їх візьме на себе впливовий там Дубової (колишній нардеп Олександр Дубовой, близький до Турчинова по лінії баптистської церкви — Ред.)» — говорить співрозмовник.

Примітно, втім, що голова Одеської «Євросолідарності» Олексій Гончаренко на виборах націлився на Київ, а не на Одесу, хоча офіційно його кандидатом в столичні мери його партія ще не оголосила, хоча про те наполегливо говорять.

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«Це не свідчення, як вони (в ЄС — Ред.) насправді ставляться до своїх перспектив в Одесі. В області справи у них трохи краще, але це більше не їхня битва. Тому Гончаренко ретирувався заздалегідь», — резюмує співрозмовник серед одеських мажоритарників.

Дати бій Труханова. Хто візьме під контроль Одеси після місцевих виборів оновлено: 9 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0