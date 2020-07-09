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Названий новий епіцентр COVID-19 у світі: в лікарнях не вистачає місць

09.07.2020

Південний штат Флорида США став новим епіцентром розповсюдження коронавіруса (COVID-19).

Як пише The Hill, причиною спалаху стало велику кількість відпочиваючих на місцевих пляжах.

8 липня влада курортного штату повідомили про майже 10 тис. нових випадків коронавіруса, така тенденція зберігається в останні дні.

Всього у Флориді зафіксовано 220,5 тис. випадків зараження, а частка позитивних тестів вже більше тижня перевищує 14%, що вважається дуже високим показником.

Ситуація ускладнюється браком ліжок у відділеннях інтенсивної терапії лікарень. При цьому чиновники штату стверджують, що мають достатній потенціал, щоб посилити надання медичної допомоги.

За минулу добу, 8 липня, у США офіційно зареєстрували майже 62 тисячі нових випадків зараження COVID-19, що стало рекордом в країні з початку пандемії.

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