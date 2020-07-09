6 тис. грн за дівчину: у Києві накрили елітний бордель

У Києві викрили бордель Briliante, маскировавшийся під елітне ескорт-агентство.

Організатором цього «бізнесу» виявилася 26-річна мешканка Києва, яка вербувала дівчат під виглядом допомоги в отриманні роботи моделями.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що власниця борделю, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, здійснила ряд злочинних дій спрямованих на створення та утримання місць розпусти і звідництва, втягнення осіб у заняття проституцією (сутенерство), кінцевою метою яких було отримання прибутку», — йдеться в тексті відповідного судового рішення.

Згідно з ним, спільником фігурантки виступив адвокат Микола Голодняк, який здійснював юридичну підтримку «закладу».

Крім того, діяльність Briliante підтримував салон краси Dr.Marchenko, відповідав за підтримку зовнішнього вигляду дівчат в належному стані, а також служив місцем їх вербування.

Іншими компаніями, залученими в діяльність борделю, згідно з текстом судового рішення, були:

компанія про прокату автомобілів «Перша прокатна компанія» — доставка дівчат до клієнтів;

спортклуб PM Fight Academy – супровід і охорона дівчат.

Важливо відзначити: сама власниця Briliante також надає в ньому свої послуги – годину її роботи кожному бажаючому обійдеться в 6 тис. гривень.

Автор: Денис Сачко