6 тис. грн за дівчину: у Києві накрили елітний бордель

У Києві викрили бордель Briliante, маскировавшийся під елітне ескорт-агентство.
Організатором цього «бізнесу» виявилася 26-річна мешканка Києва, яка вербувала дівчат під виглядом допомоги в отриманні роботи моделями.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що власниця борделю, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, здійснила ряд злочинних дій спрямованих на створення та утримання місць розпусти і звідництва, втягнення осіб у заняття проституцією (сутенерство), кінцевою метою яких було отримання прибутку», — йдеться в тексті відповідного судового рішення.
Згідно з ним, спільником фігурантки виступив адвокат Микола Голодняк, який здійснював юридичну підтримку «закладу».
Крім того, діяльність Briliante підтримував салон краси Dr.Marchenko, відповідав за підтримку зовнішнього вигляду дівчат в належному стані, а також служив місцем їх вербування.
Іншими компаніями, залученими в діяльність борделю, згідно з текстом судового рішення, були:
- компанія про прокату автомобілів «Перша прокатна компанія» — доставка дівчат до клієнтів;
- спортклуб PM Fight Academy – супровід і охорона дівчат.
Важливо відзначити: сама власниця Briliante також надає в ньому свої послуги – годину її роботи кожному бажаючому обійдеться в 6 тис. гривень.
Автор: Денис Сачко