Відпочинок з рідними: як Іванка Трамп провела довгий вікенд? (фото)

Дочка і радниця американського президента Дональда Трампа Іванка Трамп, як і всі в Америці, завдяки святкуванню Дня незалежності, отримала кілька додаткових вихідних, тож цей святковий вікенд провела за містом з чоловіком та дітьми.

Для прогулянки з рідними та фотосесії Іванка обрала кантрі-образ.

Сукня-сорочка міді з тонкого деніму нейтрального відтінку з плетеним поясом підкреслила тонку талію Іванки.

: bilshe.com

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