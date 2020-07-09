Пожежі під Луганськом: в ДСНС відзвітували про хід ліквідації загоряння та кількості постраждалих

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків пожежі в лісах Луганської області.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 07:00 четверга, 9 липня, продовжувалося гасіння окремих осередків загоряння. Для цього використовувалася повітряна авіація.

«Станом на 07:00 9 липня на території Новоайдарського району продовжується гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) та Охтирського (квартали 41, 51) лісництв… В результаті пожежі вогнем знищено і пошкоджено 23 36 житлових будинків в с. Смоляниново і знищено 80 дачних будинків кооперативу «Вовче озеро». В результаті пожежі підтверджено загибель 5 чоловік та 34 особи (з них 15 дітей) були госпіталізовані. За медичною допомогою в лікарню звертався 71 людина. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 5 тис. га», — розповіли в ДСНС.

Також відомо, що до медзакладу госпіталізовано 34 особи, п’ятеро людей загинули. Серед постраждали 15 дітей. При цьому ще 71 чоловік звернувся за медичною допомогою, але відмовився від госпіталізації.