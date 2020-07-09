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Суд зобов’язав журналістів спростувати інформацію про коррупциионных діях сина Гладковського

09.07.2020

Подільський районний суд Києва визнав недостовірною поширену Bihus.Info інформацію про причетність президента корпорації Богдан Ігоря Гладковського до корупционным схемами в українському оборонному комплексі, і зобов’язав журналістів спростувати її. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Гладковського Руслан Волинець.

Поки рішення не вступило в силу. Однак, якщо воно не буде оскаржене, журналістам потрібно буде в програмі Наші гроші озвучити спростування. І повідомити про те, що 25 лютого 2019 р у випуску програми «Друзі президента крадуть оборонці» була поширена не відповідає дійсності інформація про те, що Ігор Гладковський є»організатором схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу».

Крім того, журналістів зобов’язали заплатити 3 000 грн судового збору.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що «Богдан Моторс» Гладковського поставить тролейбуси Сумам.

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Суд зобов’язав журналістів спростувати інформацію про коррупциионных діях сина Гладковського оновлено: 9 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

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