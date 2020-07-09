Андрій Портнов: агент «Казбек»

Керівництво МВС і ОГПУ працює на Кремль?

Як був викритий російський агент «Казбек».

У процесі дослідження дампа електронної пошти радника Суркова-Путіна Бориса Рапопорта у поле зору співробітників Центру “Миротворець” потрапила його листування з особою, що називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).

Масштаби підривної антиукраїнської діяльности цього “Казбека” в інтересах Кремля вразили навіть нас — фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку ряд виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру.

Тільки уявіть собі:

— через «Казбека» в Кремль потрапляли плани оперативно-розшукових заходів правоохоронних органів України щодо осіб, у яких був зацікавлений Кремль;

— «Казбек» на користь Кремля організовував в Україні потужні цільові інформаційні кампанії з дискредитації органів Державної влади України та державних діячів нашої країни;

— за погодженням з Кремлем і для забезпечення інтересів російського агресора, «Казбек» створював в Україні т. зв. правозахисні громадські об’єднання;

— в інтересах Кремля при безпосередньому сприянні “Казбека” в Україні приймалися відповідні судові рішення на шкоду інтересам нашої держави.

І це далеко не весь перелік напрямів системної, свідомої, злочинної діяльності цього «Казбека» в інтересах російського агресора на знищення України.

Довідка: пошта [email protected], дамп якої вивчався співробітниками Центру «Миротворець», використовувалася її власником як додаткова. Тобто, це своєрідний архів частини з усього масиву електронних листів, що надсилалися на його службову пошту ([email protected]), та які Б. Рапопорт вважав особливо важливими.

Іншими словами: Рапопорт зі своєї службової пошти у Кремлі регулярно пересилав на свою приватну пошту деякі листи для подальшого зберігання.

Так хто ти, Казбек Рашидович?

Встановити «Казбека», який думав, що він самий хитрий і розумний, з усіх «Казбеков» Всесвіту, виявилося досить просто.

Як відомо з теорії контррозвідувальної діяльності, всі агенти «топляться» на дрібницях і на каналах зв’язку. Казбек не був винятком.

Так, в імені своєї адреси електронної пошти [email protected] «Казбек» дав нам три зачіпки:

1. Він користується IPhone.

2. Ім’я або прізвище «Казбека» швидше за все починаються з літери «А». (Можливі й інші варіанти, але, згідно з дослідженнями, які викладені в спеціальній літературі, в 73% випадків одна буква в електронному адресі є першою буквою імені або прізвища).

3. Набір з семи цифр може означати номер якогось телефону великого міста. Враховуючи масштабність напрямків підривної діяльності «Казбека» проти України та його охоплення зв’язками, швидше за все це місто — Київ.

Ми почали свої дослідження з телефону 4112148, і з першої ж спроби потрапили в ціль, так як

«Google знає все»

Як виявилося, в р. Києві стаціонарний телефон 411-21-48 встановлений на Оболоні за адресою: вул. Маршала Тимошенко, д. 13/А, кв. 186. Цей номер телефону, за даними з відкритих джерел, належить особі на ім’я Портнов Т. В. (архів).

Аналітична система YouControl допомогла нам з’ясувати, що за адресою вул. Тимошенко, д. 13, кв. 186, зареєстровано ФОП Портнов Андрій Володимирович.

На цю ж адресу на Оболоні також зареєстроване ТОВ «Інвестиційна Україна» (код ЄДРПОУ: 33638917), з керівником і одним із засновників якої, Володимиром Макаром, ми теж зустрілися в досліджуваному дампі пошти Рапопорта. Але про це пізніше.

Отже, власником e-mail: [email protected] з ніком “Казбек Рашидович” виявився відомий всім зрадник Батьківщини, який одним з перших втік з України з початком російської агресії, Андрій Портнов: відомий рейдер, депутат ВРУ 5 і 6 скликання та заступник глави Адміністрації іншого відомого всім зрадника Батьківщини — Віктора Януковича.

Зауважимо, що подальші наші дослідження дампа пошти Рапопорта повністю підтвердили цей висновок. Коло виявлених нами людей, тематика листування, зміст документів, які прямували в Кремль, вказують на зрадника Портнова.

Сказати, що ми були вражені отриманим результатом? Зовсім ні. Все було очікувано і передбачувано.

До речі, Портнов користується IPhone ,а ім’я його починається на букву «А».

Але і це ще не все. «Прогнавши» номер 4112148 за дампа пошти Б. Рапопорта, наші прекрасні дослідниці встановили, що для зв’язку з чиновниками Кремля зрадник Батьківщини Портнов користувався ще двома електронними скриньками. Ось вони:

Отже, Іван Демидов, Андрій Андрєєв, Рашидович Казбек, Землихан Огли — це всі встановлені Центром «Миротворець» ніки, які використовував, а може і досі використовує Андрій Портнов для зв’язку зі своїми господарями в Кремлі.

Це було введення.

Матеріалів, які прямо свідчать про державній зраді А. Портнова, дослідники Центру «Миротворець» «накопали» стільки, що йому підозра про державну зраду повинно бути вручено ще позавчора. Усі вони про те, як одна нелюдь, разом зі своїми поплічниками, ініціативно або під безпосереднім керівництвом Кремля крок за кроком допомагають російському агресору знищувати Україну і її народ.

Враховуючи це, ми ухвалили рішення про публікації наших досліджень державної зради Портнова і його поплічників частинами.

Передаємо великий привіт голові ОГПУ В. Венедиктовий, яка щиро вважає зрадника Батьківщини А. Портнова -«громадським діячем» і «медійно потужним людиною, у якого є багато людей, які підтримують його (Портнова) ідеї». Невже вона мала на увазі ідеї державної зради?

Як би так не вийшло, що після оприлюднення неспростовних фактів державної зради і роботи Портнова на російського агресора, раптом усім не стало зрозумілим і очевидним, що генпрокурор України використовується Кремлем допомогою Портнова «втемну». А може, і не «втемну»? Хто знає?

Через Портнова в Кремль «зливалися» потоки закритої інформації з правоохоронних органів України.

Аналізуючи дамп електронної пошти Бориса Рапопорта, який в 2013/14 роках працював у В. Суркова в АП РФ заступником керівника управління та відповідав за “роботу” (читай — агресію )по Україні, ми прийшли до висновку, що зрадник Портнов контактував в Кремлі не тільки з ним. Тому наші дослідники перевірили наявний у нас дамп пошти з приймальні Ст. Суркова. Там знайшлося цікавий лист, який було відправлено з одного з вже встановлених нами e-mail Портнова-Казбека: [email protected].

Ось так він виглядає:

Розшифровуємо: 27.08.2014 року Портнов пересилає отриманий ним з України лист від контактної особи, що має пошту [email protected], Ст. Суркову в Кремль. У додатку до цього листа містить 2 файли, які були перед відправкою Портнова переведені відправником з української на російську мову. У цих документах йдеться про якогось Олександра Шепелеве, якого ГПУ, МВС та СБУ підозрюють у замовних вбивствах, розкраданні грошей Родовід Банку, роботі на російські спецслужби в якості агента, участь у діяльності проросійських терористичних організацій та ін. Шепелєв і Портнов разом були народними депутатами 5 і 6 скликання від БЮТ.

Наводимо повні тексти цих документів (для збільшення натисніть на зображення).

Оригінальний лист Портнова Суркову від 27.08.2014 р.. У форматі * .eml знаходиться тут: Скачати

Зведена інформаційна довідка станом на 27.08.2014 року

Довидка щодо Олександра Шепелєва

Неозброєним оком видно, що за змістом, формою і стиллю пересилаються Портновим в Кремль документи готувалися оперативно-слідчою групою, яка здійснювала заходи по злочинцю Олександру Шепелеву, який на час підготовки цих документів переховувався в столиці російського агресора — р. Москва.

Зверніть увагу: в оперативній довідці йдеться про можливу зустріч з Пермяковим в Москві ввечері 27.08.2014 року. Документ підготовлений за наказом якогось начальника в цей же день. І в цей же день цей документ вже переведений на російську мову, з’являється спочатку у Портнова, а через три години — в Кремлі у Суркова.

Інформація, що міститься в пересилаються в Кремль документах, відноситься до не підлягає розголошенню (“привіт” Арсену Авакову, міністра МВС, який перетворив силове відомство України в приватну вірменську лавку — А).

Підкреслюємо, що це серпень 2014 року, вже захоплений російськими загарбниками Крим, точаться криваві бої в Донбасі з російсько-терористичними угрупованнями, а агентурна мережа, створена зрадником Батьківщини Портновим, активно і, як виявилося, ефективно працює на російського агресора.

На цьому місці можна було б поставити крапку в цій історії. Але …

Ми напевно знаємо, що багато співробітників СБУ, СЗРУ, ГУР МО і МВС після ознайомлення з цим матеріалом будуть в розпачі. Ми також знаємо, що роздруківки нашого матеріалу будуть на столах багатьох керівників різних ланок в правоохоронних органах України.

У ГПУ та ДБР керівництво також буде ознайомлено з цим та іншими дослідженнями про державну зраду Портнова і його поплічників, але … у них інша турбота.

Тому що це саме ГПУ рік тому закрила справу про державну зраду Портнова, а ДБР втемну (а може і не навмання) досі використовуються допомогою Портнова Кремлем.

Не дивно, що саме ДБР свідомо в липні 2020 року, на сьомому році українсько-російської війни, виводить з ладу систему ППО України і відкриває небо над країною на догоду агресору (подробиці в публікації ДИВЕРСІЯ: ДБР разоружило систему ППО України, вилучивши прилади для наведення ЗРК).

Спеціально для тих, хто ще не зовсім зрозумів найголовнішого в цьому матеріалі, пояснюємо: в одному правоохоронному органі України (хоча насправді — не в одному) сидять «кроти» і «пацюки», які передають Портнову плани оперативних, оперативно-розшукових, слідчих і оперативно-технічних заходів по об’єктах зацікавленості Кремля (і навіть не важливо, де ці документи готуваличися — в Києві чи в Москві). Перехоплений лист Портнова Суркову свідчить про те, що в правоохоронних органах України працює розгалужена агентурна мережа під керівництвом Портнова. Чорнило ще не встигають висохнути на папері правоохоронців у Києві, а в Кремлі копії цих паперів, завдяки Портнову, вже читають.

Вихідних даних для пошуку і викриття всіх посадових осіб і залучених ними виконавців, причетних до вказаних подій, — більш ніж достатньо, навіть тільки силами підрозділу внутрішньої безпеки. В цьому ми впевнені, тому що навіть нам це вдалося.

Як на початку війни Кремль через Портнова використовував Верховної Ради України у своїх інтересах

Згадаймо: кінець лютого 2014 року. Режимом Януковича в Україні створена дуже серьезній політичну та економічну кризу. Президент-зрадник разом з основною масою своїх міністрів і чиновників (включаючи Портнова), обікравши країну і залишивши її напризволяще, повтікали до Росії.

В умовах повного хаосу і некерованості, єдиним легітимним органом влади в Україні залишалася Верховна Рада, яка в стислі терміни змогла взяти ситуацію під контроль.

ВР звернулася до міжнародного співтовариства про надання Україні підтримки і допомоги від міжнародних органів та партнерів з питань покарання злочинної кліки Януковича.

Так, 25.02.2014 року Верховною Радою України було прийнято Заяву в Міжнародний кримінальний суд про визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду про вчинення злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків і масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. А саме: Януковича, Пшонки, Захарченко та інших.

Однак, усі дії України Кремль намагався повністю дискредитувати або нівелювати, використовуючи для цього свою наявну агентуру в Україні та за кордоном і весь арсенал інформаційного зброї.

В дампі пошти Б. Рапопорта від 06.05.2014 року є лист Казбека Портнова такого змісту:

«Ув. Б. Я., спрямовую для відомості проект постанови парламенту України в напрямку в міжнародний кримінальний суд матеріалів по масових вбивств в Одесі.

Думаю зареєструвати депутатів компартії України.

Проект симетричний і повторює логіку аналогічно проекту, спрямованого в цей суд новою парламентською більшістю.

Після реєстрації повідомлю подробиці.

Використовувати пропоную в інформаційному просторі.

З ув., А. «

Як видно зі змісту цього листа, Портнов свідомо, повністю розуміючи наслідки своїх дій, пропонує Кремлю чергову інформаційну спецоперацію проти України, а обіцянка подальшого інформування Б. Рапопорта про хід цієї спецоперації, підтверджує, що він повністю усвідомлює, що працює на країну-агресора , яка до того часу вже захопила частину території України — Крим.

До листа Б. Рапопорту Портновим були прикреплені три додатки, зі змістом яких можна ознайомитися нижче.

PD Завантажити

ZP Завантажити

PZ Завантажити

Як показує сам Портнов, він повністю скопіював у надісланих до Кремля проектах текст Постанови від 25.02. 2014 року, прийнятої Верховною Радою України, але замість прізвищ Державних злочинців Януковича, Пшонки, Захарченко та інших, він вказав прізвища тих, хто очолив боротьбу проти російських загарбників.

Зверніть увагу на те, що Портнов планує цю інформаційну спецоперацію на користь Кремля з допомогою фракції компартії в парламенті 7 скликання.

Через тиждень після ознайомлення Рапопорта з листом від Портнова, 13 травня 2014 народний депутат 7 скликання від Компартії України Антон Дорохов ( ФБ ), реєструє у Верховній Раді весь комплект документів, який 6 травня 2014 Казбек погоджував з Кремлем.

І наостанок.

Вважали б дурістю і безпечністю залучення до викриття агентурної мережі державного зрадника Портнова чоловіка керівниці ОГПУ, який служить в кіберполіції МВС України і має близькі стосунки з зрадником Портновим, за що останній подарував йому свого часу шикарну квартиру в Харкові.

(Про те, що керівництво практично всіх силових відомств України контролюється не українцями, читайте в публікації “Росіяни йдуть”? Росіяни вже прийшли).

Валентин Кравченко, опубліковано у виданні Миротворець