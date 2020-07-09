Слідчий ДБР, який заявив про тиск у справах Порошенко, приховав дорогу нерухомість сім’ї

Слідчий ДБР, який заявив про тиск у справах Порошенко, приховав свою дорогу нерухомість. У зв’язку з розгорівся в ГБР скандалом навколо начальника третього відділу першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олега Корецького редакція 368.media вирішила ознайомитися з деклараціями працівника бюро та його дружини.

Скандал, нагадаємо, вибухнув у зв’язку з тим, що Корецький заявив про тиск на слідство з метою кримінального переслідування Петра Порошенка. В ГБР у відповідь заявили, що він зібрався звільнятися і його викрили в «зливі» інформації про розслідуваннях — він, як виявилося, працював з усіма кримінальними провадженнями щодо екс-президента. Більш того, в ГБР офіційно заявили, що Корецький саботував розслідування, подаючи в Офіс генпрокурора недопрацьовані проекти повідомлень про підозру, які звідти неодноразово повертали на доопрацювання.

Варто відзначити, що Олег Корецький — виходець з родини чиновників і політиків. Його мати, Ніна Корецька, — керуючий справами виконавчого апарату Турійського районної ради Волинської області, а батько Павло Корецький — цього депутат райради від «Батьківщини» і власник сільськогосподарського кооперативу з такою ж назвою.

Сам Олег Корецький починав з посади старшого слідчого Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури Волинської області у 2002 році, працював у Ковельській та Луцької прокуратурах, Генпрокуратурі, а в 2012 році Віктора Пшонка призначив його на посаду Любомльського міжрайонного прокурора.

Після зміни влади він став заступником прокурора Волинської області, потім першим заступником — виконував навіть обов’язки прокурора області. Після цього в 2016 році отримав посаду в Генеральній інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки, згодом ставши прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції ГПУ. З Генпрокуратури на початку 2019 року він і прийшов в ГБР. Одружений Олег Корецький на чолі Ківерцівського райсуду Вікторії Корецької.

У деклараціях подружжя Корецьких ми виявили цілий ряд невідповідностей. Приміром, вони, згідно декларації, з 2016 року живуть в будинку площею 188,2 кв. м у селищі Струмівка Волинської області — це будинок в престижному котеджному містечку «Струмочок».

«Від будівельників» такі котеджі продавалися по 11,6 тис. гривень за кв. м, будинок Корецьких без ремонту коштував 2,2 млн гривень. Крім того, там же у Корецьких ділянку землі площею 900 кв. м. Цікаво, що котедж і земля оформлені на тестя Корецького Віталія Петровича, але за документами той придбав їх як раз в 2016 році, щоб одразу віддати дочки і чоловіка. Олег Корецький та його дружина у своїх деклараціях за 2016 рік чомусь вирішили приховати будинок і землю.

Крім цього котеджу Корецькі задекларували дві ділянки землі у спільній власності в селі Боголюби Луцького району загальною площею 13,5 ти. кв. м., квартиру в Турійську площею 24,1 кв. м., оформлену на Вікторію Корецкую і її мати Надію Петрович, ще одну службову квартиру в Ківерцях площею 11,2 кв. м., видану Вікторії Корецької, а також квартиру в Луцьку, якій Корецькі користуються за тим же принципом, що і котеджем, тільки квартиру оформили на матір Вікторії Корецької, а не на батька.

Ще один цікавий момент — з тих пір, як Корецький в 2019-му почав вести справи Порошенка, у нього і дружини з’являються нові автомобілі. В 2019-му у Вікторії Корецької з’явився оформлений на матір BMW X3 (2012). Вартість її не вказана, але на даний момент ріночная ціна від 450 до 750 тис. гривень в залежності від стану та комплектації. Ще Корецький з дружиною з 2015 року користуються оформленим на Надію Петрович Lexus RX 350, а буквально кілька днів тому Корецький теж зробив собі подарунок і купив Toyota FJ Cruiser (2006) за 249 тис. гривень.

Крім того, у травні цього року він оформив на себе ще одну ділянку землі площею 782 кв. м. в селищі Струмівка, де розташований їх котедж. Цікаво, що Корецький стверджує, що купив ділянку всього за 27 тис. гривень, хоча в реальності вартість таких ділянок в Струмовке навіть за межами котеджних містечок починається від 200 тис. гривень.

Доходи родини князів Корецьких вражають — Корецька Вікторія заробила в минулому році 525,5 тис гривень в суді і отримала ще 17,1 тис. гривень у Національній школі суддів, а Олег Корецький заробив майже 206 тис. гривень в ГПУ і 723,1 тис. гривень — у ДБР, де його зарплата цей червень склала понад 145 тис. гривень.

В сумі сім’я Корецьких за 2019 рік офіційно заробила понад 1,5 млн гривень і задекларувала за його підсумками 400 тис. гривень заощаджень.