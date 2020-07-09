СБУ просить екс-главу Нацбанку Гонтареву не давати інтерв’ю про стосунки з МВФ

Служба безпеки України закликає всіх колишніх чиновників утриматися від неоднозначних коментарів, не сіяти панічні настрої серед населення і не розхитувати економічну стабільність держави.

Про це інформує Цензор.НЕМАЄ з посиланням на прес-центр СБУ.

«Сьогодні у багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва Національного банку України, яке заявило про те, що МВФ має «заморозити» співпраця з Україною і зажадати достроково погасити кредити. Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу слова, однак вважає неприпустимими заяви, які можуть завдати шкоди національній безпеці держави, зокрема, у фінансово-економічній сфері і негативно вплинути на ситуацію в країні», — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим СБУ закликає всіх екс-чиновників «утриматися від подібних неоднозначних коментарів і дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення і розхитувати економічну стабільність держави»