Кейт Миддлтон впервые после карантина появилась на публике вместе с принцем Уильямом (фото)

Британская королевская семья постепенно возвращается к своим обязанностям после периода вынужденной самоизоляции.

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые в последнее время делали запланированные визиты по отдельности друг от друга, вместе появились на важном празднике.

Супруги посетили больницу Елизаветы II в Кингс-Линн, чтобы отпраздновать 72-ю годовщину Национальной службы здравоохранения Великобритании.

На Кейт было закрытое темно-синее платье с геометрическим принтом от Beulah London.

Оттенок герцогиня выбрала неслучайно. Синий — фирменный цвет службы здравоохранения. Принц Уильям же надел серый пиджак поверх рубашки, а в пару к ним подобрал темно-синие брюки и галстук.

К слову, похожее платье от того же бренда герцогиня надевала во время одного из видеозвонков. Тогда этот аутфит сравнили с нарядом принцессы Дианы, который она выбрала во время рабочей поездки в Оман в 1986 году.

: showdream.org