Мендель прокоментувала чутки про вагітність від Зеленського

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, опублікувала фото в Instagram, на якому вона зображена в Чернівцях.

Це було зроблено у відповідь на чутки про її вагітність.

Так, напередодні засновник партії «5.10» Геннадій Балашов заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським і його прес-секретарем Юлії Мендель виник нібито роман.

За словами політика, такі чутки почали поширювати в урядовому кварталі. Джерела Балашова стверджують, що є велика ймовірність, що прес-секретар президента вагітна від нього.

Ситуацію Зеленського Балашов порівняв з ситуацією колишнього президента України Віктора Януковича, який, за його твердженням, проживав у Міжгір’я з куховаркою.

“Це, до речі, розкриває таємницю, чому Зеленський закриває очі на грубі помилки Юлії Мендель. Він же в упор не помічає її непрофесіоналізм: вона обзиває журналістів, вона просто буквально кидається на них, коли вони намагаються поставити питання президенту”, — сказав він.