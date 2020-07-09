Затонулий в Одесі танкер заподіяв збитків через забруднення води на 15 тисяч доларів

Орієнтовний розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера Delfi становить 15 204,73 долара, як підрахували у Державній екологічній інспекції України в Одеській області.

Эьл попередня сума, адже винести претензії — документ, що підтверджує суму збитків можна буде тільки після отримання офіційної інформації про кількість нафтопродуктів, що потрапили в акваторію і після видалення його з акваторії Чорного моря.

«Остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення, які залишилися після завершення операції з підйому судна», — додали у відомстві.