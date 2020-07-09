Степанов проігнорував рішення суду і призначив ректора Медуніверситету ім. Богомольця

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наказом від 12 червня 2020 року призначив на посаду ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрія Кучина. Між тим, це суперечить рішенню Печерського районного суду Києва.

У своєму Наказі Міністр посилається на результати виборів ректора, що відбулися 3 вересня 2019 року.

Однак Печерський суд ще 27 серпня 2019 року призупинив рішення про призначення ректора НМУ ім. Богомольця. Зараз питання перебуває на розгляді в Касаційному цивільному суді, пише видання.

Нагадаємо, останнім часом діяльність Максима Степанова неодноразово піддавалася критиці. Експерти вважають, що Міністр охорони здоров’я замість продовження медреформи хоче повернути колишні схеми фінансування галузі і тим самим позбавити медустанови стимулу поліпшувати якість наданих послуг.