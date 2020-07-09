12 червня 2020 року міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ про призначення нового ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрія Кучина, про це повідомляє РБК-Україна.

Однак, тим самим міністр порушив заборону Печерського районного суду Києва. Оскільки 27 серпня 2019 року Печерський суд своїм рішенням заборонив Моз та його посадовим особам стверджувати ректора університету.

Більш того, в даний час питання про вакантної посади ректора розглядається в Касаційному цивільному суді.

Степанов ж підписав наказ про призначення пославшись на результати виборів, які відбулися ще 3 вересня 2019 року.

Раніше SKELET-info передавали, що МОЗ оплатило перші мільйони за костюми біозахисту з Китаю, які на 40% дорожче українських.

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SKELET-info

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Глава МОЗ проігнорував рішення суду і призначив ректора медуніверситету ім. Богомольця оновлено: 9 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0