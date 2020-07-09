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Глава МОЗ проігнорував рішення суду і призначив ректора медуніверситету ім. Богомольця

09.07.2020

12 червня 2020 року міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ про призначення нового ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрія Кучина, про це повідомляє РБК-Україна.

Однак, тим самим міністр порушив заборону Печерського районного суду Києва. Оскільки 27 серпня 2019 року Печерський суд своїм рішенням заборонив Моз та його посадовим особам стверджувати ректора університету.

Більш того, в даний час питання про вакантної посади ректора розглядається в Касаційному цивільному суді.

Степанов ж підписав наказ про призначення пославшись на результати виборів, які відбулися ще 3 вересня 2019 року.

Раніше SKELET-info передавали, що МОЗ оплатило перші мільйони за костюми біозахисту з Китаю, які на 40% дорожче українських.

В тему: Супрун: Степанов повернув у Моз схеми Януковича на закупівлях

SKELET-info

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Глава МОЗ проігнорував рішення суду і призначив ректора медуніверситету ім. Богомольця оновлено: 9 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

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