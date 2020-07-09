Самогубство 13-річного хлопчика на Житомирщині: підліток міг складатися в «групі смерті»

На Житомирщині з батьківського мисливської рушниці застрелився 13-річний підліток. У поліції підтвердили, що хлопчик здійснив самогубство. Але про справжні причини суїциду школяра поки нічого не відомо. Артем зник з дому близько сьомої вечора 4 липня. Разом з ним з сейфа зникли батьківське мисливську рушницю. Рідні і друзі хлопчика одразу запідозрили щось недобре і кинулися на пошуки Артема, пишуть Факти.

Приблизно в половині восьмого вечора на мобільні телефони родичів і друзів з телефону Артема почали надходити sms-повідомлення, в яких було всього одне слово: «Поки».

Хлопчика шукали всю ніч і знайшли тільки вранці на околиці села Майстров. До нещастя, мертвого. У школяра була прострелена голова, поруч лежали мисливська гвинтівка і мобільний телефон.

У самогубстві 13-річного Артема не було ніякої логіки. Хлопчик з благополучної сім’ї, у нього хороші батьки, два рідних брата. І в школі він вчився добре, і друзі у нього були. Ніщо не віщувало біди.

У поліції поки дуже обережно говорять про причини самогубства школяра. «Ми перевіряємо інформацію про те, що хлопець міг бути учасником однієї з так званих „груп смерті“. Принаймні, в історії браузера телефону школяра була знайдена посилання на сторінку в соцмережі, де мова йде саме про „групі смерті“. Хлопчик був зареєстрований у цій групі не під своїм прізвищем. Тому ми поки не можемо стверджувати, що акаунт у тій „групі смерті“, яку ми виявили, належить саме йому».

«Групи смерті» в Україні активізувалися приблизно з 2013 року. Тоді в соціальних мережах почали з’являтися згадки про «Синьому киті» або «Будинку тиші». Найчастіше інформація про «групи смерті» містилася в забороненої в Україні соціальній мережі «ВКонтакте». Підлітків зі знанням справи заманювали в ці сумнівні групи. Спочатку під будь-яким постом в соціальній мережі міг з’явитися коментар, типу: «Я люблю «Синього кита». Це робилося так часто, що підлітки мимоволі починали цікавитися, що це за такий загадковий «Синій кіт».

Знайти «групу смерті» не складало ніяких труднощів. Достатньо було написати на своїй сторінці фразу «Синій кит» з хештегом, і через деякий час куратор сам починав писати своєму підопічному. І починалася трохи моторошнувата і дуже небезпечна гра. Як правило, підлітки, вже знаючи, що у фіналі цієї гри повинна бути смерть учасника, вважали це жартом. У будь-якому разі, дуже багато учасників цієї гри, яким вдалося з неї вирватися, потім казали: «Я був упевнений, що до смерті не дійде. Думав, що це просто спеціально так підігрівають інтерес. Зрештою, що може зі мною зробити, якщо я не хочу вмирати?»

Але насправді куратори добре знали психологію підлітків. В гру поступово втягували. Спочатку потрібно було зробити щось майже звичайне. Наприклад, порізати руку ножем до крові і вислати куратору відео. Далі завдання ставали все складніше і небезпечніше. А якщо підліток збирався вийти з гри, йому починали погрожувати розправою над родичами. Мовляв, ми знаємо, де ти живеш, де працюють твої батьки, в яку школу ходить твоя молодша сестричка. Підліток до того часу вже був настільки оброблений психологічно, що не був в змозі зрозуміти, що цією інформацією куратор володіє не з-за якихось його суперздатностей. Адже інформацію про своїх близьких підліток сам вільно чи мимоволі викладає в інтернет, розміщує на своїх сторінках в соцмережах.

На жаль, в Україні багато випадків підліткового суїциду. Дуже часто підтверджується, що підліток, який скоїв самогубство, складався в одній з «груп смерті».

Іноді трагедії вдалося уникнути, якщо поруч є люди, здатні прийти на допомогу. Так, в Запоріжжі боєць Нацгвардії врятував від фатального кроку 16-річну дівчину. Вона збиралася стрибнути з греблі Дніпрогесу. Слава Богу, бійцю вдалося вмовити дівчину не стрибати. Пізніше вона зізналася, що пішла з дому два дні тому, щоб виконати завдання в грі «Синій кіт». Останній з них був стрибок з греблі.

У травні 2018 року інша 16-річна дівчина спробувала перерізати собі вени осколками від пляшки. Добре, що поруч були її подруги, які викликали «швидку». Друзі повідомили, що школярка полягала в групі «Синій кіт».

Але далеко не всі подібні випадки закінчуються благополучно. У березні 2018 року в Одеській області повісився 11-річний хлопчик. Один з друзів п’ятикласника розповів: «Ще місяці два тому Вовка казав, що отримав завдання повіситися, а до цього успішно пройшов інші етапи гри «Синій кіт». Однокласники тоді не сприйняли його слова всерйоз.

У жовтні 2019 року під Києвом повісився 12-річний хлопчик. Запідозрити зв’язок самогубства з діяльністю груп, подібних «Синій кит», змусив той факт, що у школяра не було видимих причин зводити рахунки з життям. «Хлопчик з нормальної сім’ї… ніякої Записки не залишив, повісився на другому поверсі у власному будинку на поясі від халата. Зараз киберполиция займається усіма його гаджетами… В школі ніякого буллінга і тиску не було», — прокоментували в поліції.

На сьогоднішній день в Україні поширені кілька небезпечних «флеш-мобів», в результаті яких гинуть діти. Як повідомили в Національній поліції, серед них і «групи смерті», куратори яких доводять підлітків до самогубства.

Так, на зміну «Синій кит» прийшла «Червона сова». Куратори надсилають підліткам посилання, по якому потрібно перейти (вона, як правило, видає помилку). Але завдяки цим посиланням куратори дізнаються орієнтовний адресу, де проживає учасник. А потім, якщо дитина відмовляється виконувати якесь завдання, його шантажують, що знають адресу і приїдуть до нього на розбирання. Одна з основних завдань — постійно бути онлайн, моментально відповідати на повідомлення кураторів, які вони надсилають цілодобово, а також дивитися різне психоделічне відео посеред ночі.

Осібно стоїть досить моторошна гра «Момо». Персонаж на ім’я Момо несподівано з’являється в списку ваших контактів. Всі спроби видалити його, як правило, безрезультатні. Контакт з’являється знову і знову, а хтось, зі страшним зображенням на аватарці, починає писати вам, що все про вас знає, і ви помрете через кілька днів. А потім ця сама Момо починає дзвонити своїм жертвам, іноді доводячи їх до суїциду.

Є версія, що спілкується з підлітками не людина, а спеціальна програма-бот. Діалог в ній запрограмовано. При цьому в програмі, швидше за все, активна функція поповнення словникового запасу. Завдання бота Момо — змусити вас зателефонувати йому. Зазвичай дзвінок відразу скидають і тут же вам передзвонюють. Поки демонструється аудіоролик з моторошними звуками, програма краде дані з вашого смартфона. Підліток, бачачи свої фото, відео, інформацію про адресу, віці, не відразу може збагнути, що все це у нього було в смартфоні і соціальних мережах, до яких прив’язаний номер. Якщо у дитини серед цих даних є те, що він хотів би приховати від усіх, його можна шантажувати. Цілком можливо, навіть доводити до відчайдушних вчинків, таких, як спроба самогубства.

Творці «груп смерті» постійно удосконалюються, придумуючи все нові пастки для підлітків. Наприклад, у Черкаській області 11-річна дівчинка постраждала через популярного в соцмережах флешмобу #Firechallenge («вогняний челлендж»). Суть гри полягає в тому, щоб підпалити себе або друга, зафіксувати процес на відео і викласти ролик в соціальних мережах. Підпалив дівчинку її 10-річний брат, мабуть, не усвідомлюючи смертельну небезпеку своїх експериментів. Лише з допомогою випадкового перехожого полум’я швидко вдалося погасити.

Пару років тому в Україні в певних колах була популярною ще одна екстремальна гра «Біжи або помри». Суть її полягає в наступному: підліток намагається проскочити перед автомобілем, а його друг знімає процес на відео. Найчастіше такі експерименти закінчуються або лікарняним ліжком, або загибеллю підлітка.

У багатьох європейських країнах стрімко набирає обертів не менш небезпечна гра — «Прірва на 24 години». Суть в тому, що дитина повинна пропасти на 24 години, щоб батьки і друзі не могли його знайти. Причому ховатися підліток має в небезпечних місцях. Наприклад, у тунелі метро або в напівзруйнованому будинку, який може впасти в будь-який момент.

Ще одна задоволена дика гра називається «Собачий кайф». Суть її в тому, щоб душити один одного до стану ейфорії. Якщо дитина при цьому «помре» (втратить свідомість), він вважається переможеним.

Дитячі психологи радять батькам намагатися налагодити довірчі відносини зі своїми дітьми, щоб вони не боялися зізнатися про те, що потрапили в складну ситуацію. Діти при цьому повинні бути впевнені, що їх не покарають, на них не будуть кричати, що їм допоможуть.