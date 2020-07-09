Експерт розповів, як стрес може спричинити порушення травлення

Раціон та кількість фізичних навантажень протягом дня – це два головних фактори, які можуть стати причиною проблем з травленням. Однак, вони не єдині. На травлення також впливає стрес, пише Вона з посиланням на NDTV Doctor.

Багато хто не вважає стрес серйозною проблемою. Але якщо не взяти його під контроль, він може стати причиною головного болю, напруження м’язів, болю в грудях, пришвидшеного серцебиття, безсоння та гіпертонії. Також стрес впливає на ваш апетит та травлення. Люди, які піддаються стресу, часто страждають від емоційного переїдання.

Доктор Акушай Кумар з відділення психічного здоров’я та вивчення поведінки в лікарні Artemis Hospital, розповів, як хронічний стрес пов’язаний з проблемами травлення.

Він пояснює: “Стрес спричиняє зміни в травній системі людини. Якщо говорити науковою мовою, він активує парасимпатичну нервову систему, що призводить до збільшення секреції шлункового соку та соляної кислоти. Це викликає такі симптоми, як підвищена кислотність шлунка, запори, діарея, утруднення травлення, втрата апетиту, тощо”.

Він розповів, як саме може стрес вплинути на травну систему.

Важливо розуміти, що вплив стресу на кишечник залежить від його тривалості та інтенсивності. Короткочасний стрес викликає втрату апетиту та уповільнення травлення, тоді як тривалий та хронічний стрес може стати причиною синдрому подразненого кишечника та серйозних шлунково-кишкових розладів.

Стрес скорочує приплив крові до шлунка і викликає дисбактеріоз. Оскільки за перетравлювання їжі відповідають саме бактерії кишечника, порушення балансу кишкової мікрофлори може суттєво ускладнити травлення.

Стрес також може стати причиною збільшення ваги. І проблема не лише в емоційному переїданні, яке часто супроводжує стрес. Річ у тім, що кортизол, який вивільняється, коли ми піддаємось стресу, сприяє накопиченню жирових відкладень.

Зменшити рівень стресу можна за допомогою занять спортом, медитації та йоги. Також можуть допомогти трав’яні чаї, скажімо, з ромашки та м’яти. Якщо ви зможете контролювати свій стрес та будете дотримуватись здорового раціону, це суттєво знизить ризик проблем із травленням.