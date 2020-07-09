За час пандемії частка росіян з доходом нижче 15 тисяч рублів збільшилася до 45%

Згідно з результатами опитування, проведеного СК «Росгосстрах життя» і науково-технічним центром «Перспектива», за час пандемії коронавіруса частка росіян із середньомісячним доходом нижче 15 тис. рублів зросла з 38,1% до 44,6%. Про це пише РБК.

Уточнюється, що в опитуванні взяли участь 1,5 тис. громадян Росії старше 18 років.

При цьому частка громадян, які заробляють в місяць вище 15 тис. рублів, знизилася з 61,8% у лютому до 55,3% у червні, а частка респондентів з доходом вище 25 тис. рублів – з 36,2% до 27,1%.

Більшість росіян (36,5%) повідомили, що живуть на дохід від 5 до 15 тис. рублів на місяць. Дохід менше 5 тис. руб. в місяць мають 8,1% опитаних.

А половина (50,3%) респондентів зізналися, що рівень їх доходу не змінився з моменту початку пандемії.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков висловив сумнів в коректності опитування, згідно з яким майже половина росіян змушена жити менш ніж на 15 тис. рублів на місяць. За словами Пєскова, вибірка для дослідження не дозволяє робити обґрунтовані висновки на федеральному рівні.