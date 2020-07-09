Вигадана російськими силовиками війна українських спецслужб: чому знову так недолуго

Ну що ж, ось і прилетіла «ответочка» від російських спецслужб за цілу низку провалів планів і операцій росіян за останній час на українському напрямку, що треба особливо відзначити, стало наслідком скоординированой роботи спецслужб і правоохоронних органів України.



Саме сюди і вирішили вдарити: спровокувати війну між українськими силовиками у форматі «всі проти всіх», що, за їх задумом, повинно призвести до «внутрішніх ” розборок» між ними і полегшити діяльність ФСБ і ГРУ в нашій країні, а також дозволити реалізувати власні плани з дестабілізації обстановки в ній.



Відверто кажучи, російська «виріб» вийшло як завжди «корява» і на кого розрахована загалом-то особливо незрозуміло, як кажуть змішалися в купу коні й люди». У первісному вкидання телеграм-каналу Shadow Anonymous використовувалася «гримуча суміш» із обшуків СБУ в ГРУ, контррозвідників, які виїхали на квартири військових розвідників, які забарикадувалися в своїй оселі з думками «без бою не здамося», а для прив’язки, хоч якимось чином ЗЗР України згадали нещодавно призначеного на посаду її керівника Валерія Кондратюка, який у свій час очолював українську військову розвідку.



Чим далі читаєш текст, виникає повне відчуття того, що його писали ті ж автори, що і Едуарду Басурину, причому під впливом чого-небудь «звеселяючого». І, правда, кого тут тільки немає: в свій час загиблий Таранов, Порошенко, Джина Хаспел, за якою стоїть Трамп, Зеленський, Аваков, Баканов з Бурбой, вам теж здалося, що забагато прізвищ для семи абзаців тексту?



Так робиться тільки в одному єдиному випадку, коли гучними гаслами намагаються приховати брехню і, головне, що б читач не зміг вирватися з «замкнутого кола» і зрозуміти: власне обґрунтування, що як і чому в принципі немає. Типовий приклад – ласка, з останнього ситуація з розкручуванням «проблеми 5G», чому певний контингент все ж повірив.



Але, звідки «ростуть ноги» матеріалів було не до кінця зрозумілим, поки у справу не вступила відома у вузьких колах» своєю співпрацею з ГРУ Генштабу РФ, «українська журналістка» Діана Михайлова, вона ж в реальності Наталія Печоріна, яка зазвичай виступає «другим ланкою» цієї ланцюжка, останнім, перед тим, як з посиланням на неї замовні матеріали російських силовиків публікують вже «великі» федеральні ресурси, до речі, незабаром чекаємо саме такого розвитку подій.



Автор, вірніше її співавтори з ГРУ, до речі досить продуктивні і про що вона вже тільки не писала: починаючи від спроби приховати катастрофою МН-17 замах на Путіна, супроводжувала в потрібному для Москви дусі ситуацію із знищеними в Тріполі українськими Іл-76, розганяла інформаційні хвилі з уявним проблем в ЗСУ і ще багато чого, але в будь-якому випадку, все це відповідало інтересам Кремля і тільки їм, говорити про якісь «журналістських розслідуваннях» не доводиться.



Загалом, в реальності нічого схожого на «війну українських силовиків» в реальності немає і, як би у Кремлі не сподівалися і не буде – традиції не ті. Причому найцікавіше, що сама ідея всього цього «сценарію» взята російськими силовиками з реальною, тільки їх власного життя де вже багато років йде безперервна війна між ФСБ і ГРУ, причому часто – на знищення, з реальними жертвами, правда в основному серед російських військових розвідників і мова йде про десятки чоловік, в останні тижні, до речі — загострилася.



Але, зрозуміти, що Україна – не Росія, вони, мабуть, просто не в змозі, як і те, що в нашій країні в принципі багато чого по-іншому і саме тому такі «коряві» сценарії ними і пишуться, що скажеш: два світи – два способи життя. І, головне, ГРУ МО України вже спростувало «обшуки», так що можливо «скандал» на федеральний рівень і не вийде, а просто «по тихому» помре.



Автор: Максим Головко