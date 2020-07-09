Зеленський не зумів впоратися з Порошенком, а тепер не може впоратися з Нацбанком — політолог

Колишній голова Нацбанку України Смолій не випадково активно політизує свою відставку — він вже не боїться ні Єрмака, ні Зеленського.

Таку думку озвучив півгодини тому в Фейсбуці політолог Віктор Небоженко.

Ця тактика Смолія дозволить нейтралізувати наїзди прокуратури чи СБУ, криміналізацію його діяльності на посаді в НБУ. Порошенко блискуче довів ефективність цієї тактики боротьби з Зеленським.

У боротьбі з НБУ президент Зеленський знову не встиг. Він втратив дорогоцінний час, залишивши на потім перебудову під себе Нацбанку. А час минув.

Адже він чудово знав, що трійця Гонтарєва-Порошенко-Рожкова є «кураторами» банківської системи України та активно працюють як з місцевими спекулятивними механізмами, так і з західними фінансовими установами (МВФ і т д).

Зеленський не зумів впоратися з Порошенком, а тепер не може впоратися з Нацбанком імені Гонтарєвої-Рожкової-Порошенко. Тим більше, що «команда НБУ», яка тримає оборону, напевно, має інформацію про фінансові операції і потоках оточення президента.

Тому точно так, як президент Зеленський не зумів вчасно «почистити» судову систему, прокуратуру, силовиків від людей Порошенка, сподіваючись на їх лояльність і професіоналізм, так у нього не вийде «оволодіти» НБУ.

Але для чого президент Зеленський саме зараз «взявся» за НБУ?

Як правило, успішному президентові потрібен керований Нацбанк або в разі реалізації сильної економічної політики, або задля надійного прем’єр-міністра, здатного з розумом, в державних інтересах розпорядитися лояльністю Нацбанку.

Але ні того, ні іншого у президент Зеленського поки немає. Значить, поки хтось інший зацікавлений у зміні керівництва та політики НБУ, а Зеленський і Смолій виступають лише важливими персонажами в цій грі навколо Нацбанку.