У Миколаєві 16-річна вихованка школи-інтернату покінчила життя самогубством

У середу, 8 липня, близько 23:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в туалеті школи-інтернату міста Миколаєва працівники закладу виявили тіло 16-річної вихованки, яка покінчила з життям шляхом повішення.

Як повідомляє Відділ комунікації Національної поліції в Миколаївській області, на місці події слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції виявила передсмертну записку, в якій дівчина просить вибачення і тужить за померлою матір’ю.

За фактом смерті неповнолітнього слідчі розпочали кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках, по частині 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство» і проводять розслідування обставин та мотивів вчинення самогубства.