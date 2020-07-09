Компанія Коломойського хоче управляти активами медіа-холдингу Курченко

ТОВ “1+1 Інтернет” подало документи на участь у конкурсі Агентства по розшуку та менеджменту активів на управління активами Українського Медіа Холдингу, який належав втікача бізнесмену Сергію Курченко. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення УП з посиланням на прес-службу групи “1+1 медіа”, в яку входить ТОВ “1+1 Інтернет”

“Враховуючи досвід управління масштабними проектами в сфері медіа, потужну команду фахівців та показники, які демонструють проекти компанії, що підтверджено численними індустріальними зізнаннями, ТОВ “1 + 1 Інтернет” відчуває готовність і потенціал до успішного управління зазначеними активами УМХ”, – йдеться в заяві.

Все це було відображено в пакеті документів, які компанія надала АРМА відповідно до вимог конкурсу.

За даними групи, на конкурс подалися 5 учасників, включаючи ТОВ “1+1 Інтернет”.

У червні Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що шукає керуючого для одного зі своїх найбільших активів – Українського Медіа Холдингу, який належав втікача бізнесмену Сергію Курченко.

Документи від потенційних керуючих брали до 3 липня включно.

“1+1 Media” є одним з найбільших медіахолдингів України і значимих активів українського олігарха Ігоря Коломойського.

Активи групи “Український медіа холдинг” передали в управління АРМА у вересні 2019 року.

За даними “Наших грошей”, в АРМА зокрема потрапили ТОВ “Видавничий Будинок Український Медіа Холдинг”, корпоративні права ТОВ “Известия-Украина”, ТОВ “Кореспондент”, ТОВ “Редакція газети “Команда”, ТОВ “За кермом – Україна”, ТОВ “Твоя преса”, ТОВ “ТРК “Киевские ведомости” – телерадіоефір”, ТОВ “Бігмір Онлайн” і ТОВ “Бігмір Інтернет”, ДП “Лаунж-ФМ”, акції, емітовані ВАТ “КП медіа” та акції, емітовані ПАТ “КП в Україні”.

Все це заарештували в рамках провадження №12013220540000400 щодо створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації за вчинення групою осіб в її складі особливо тяжких злочинів проти держави.

Одним з підозрюваних є власник групи ВЕТЕК Сергій Курченко, за яким ГПУ в березні завершила досудове розслідування.

UMH Group група Сергія Курченко придбала в 2013 році.

Олігарха Курченко називали “гаманцем Януковича”. Він з’явився в інформаційному просторі наприкінці 2012 року, коли купив ФК “Металіст” Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній “ВЕТЕК”.