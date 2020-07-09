Як Микитась, Кличко і Комарницький поділили Київ

Dubinsky.pro вже неодноразово повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко разом з новим смотрящим за столицею Денисом Комарницьким розподілили всі фінансові потоки Києва і тепер займаються будівництвом ключових об’єктів міста, які постійно збільшують кошторисну вартість, щоб виводити бюджетні гроші.

Через компанії, пов’язані з Комарницьким, за останній рік був виведений не один мільярд гривень. І правоохоронні органи порушили ряд кримінальних справ стосовно посадових осіб КМДА, а також компаній, пылесосящих бюджет Києва. Абсолютно всі схеми призводять до Кличка-Комарницькому. Тому Dubinsky.pro продовжує з’ясовувати, як влаштовано корупційні потоки Києва.

Раніше будівництво більшості об’єктів Києва курирував скандальний екс-керівник «Укрбуду» Максим Микитась, а роль наглядача за столицею виконував чинний депутат Вадим Столар.

ДОСЬЄ: Максим Микитась: сімейні таємниці мільярдного тендеру. ЧАСТИНА 1

Микитась і Столар, фактично був компаньйонами Віталія Кличка, і навіть були товаришами — всім складом літали на відпочинок в Італію на приватному літаку.

Зі зміною влади, Столара відсунули від ключових схем Києва, а у Микитася почалися проблеми з законом, і він негласно в серпні 2019 року, уклавши меморандум, передав свою частку в будівництві нового наглядача — Денису Комарницькому. Той тепер через компанію «Еко-буд-трейд», разом з Кличком, опікується будівельні об’єкти Києва, на які правоохоронцям варто звернути особливу увагу:

ДОСЬЄ: Вадим Столар. Скандальний «тихушник»

1. Будівництво Подільського мостового переходу, замовником якого є «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд р. Києва» (ДБШТС). Все було зроблено так, щоб генпідрядником, на роботи по монтажу конструкцій ПМП, в якості субпідрядника, була залучена компанія Комарницького — ТОВ «Еко-буд-трейд». З-за чого по ланцюжку вартість демонтажних робіт на цьому об’єкті зросла більш ніж у 4 рази.

2. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської в Оболонському районі Києва (замовник знову ДБШТС). Де переможцем тендеру була також визначена ТОВ «Еко-буд-трейд». На початок 2017 року шляхом штучного завищення загальної вартості будівництва об’єкта з участю службових і посадових осіб замовника будівництва, генерального підрядника та інших допоміжних установ і організацій, до складу робіт по будівництву ділянки дороги були включені, серед іншого, додаткові роботи по заміні слабких і заторфованих ґрунтів. В результаті чого кошторисна вартість об’єкта будівництва було збільшено більш ніж втричі — до 1,4 млрд гривень. У квітні 2020 року вартість ремонтних послуг з переговорної процедурі була ще додатково збільшена на 354 млн гривень.

3. Будівництво житлового будинку №2 на ділянці 11 на перетині вулиць Червоногвардійської та вул. Краківській у Дніпровському районі Києва. Замовник будівництва-КП «Житлоінвест -УКБ», яким керувала права рука Кличка — В’ячеслав Непоп. Дане будівництво проводиться в рамках проекту «Реконструкція та забудова території мікрорайону, обмеженого вулицями Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та Червоногвардійською у Дніпровському районі Києва». Вартість робіт постійно збільшувалася. А після початку розгортання КП «Жилинвестстрой-УКБ» для будівництва стали відбуватися руйнування будинків у кварталі. Госаудитслужба також в 2019 році знайшла ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель. За тендером про завершальних роботах будівництва будинку в сумі 99,5 млн гривень.

ДОСЬЄ: В’ячеслав Непоп: «шкуродер» будівельної мафії Києва. ЧАСТИНА 1

4. Будівництво каналізаційного колектора по бульвару Л. Українки в Печерському районі Києва (замовник ДБШТС), а також каналізації по вулиці Урловській (від вул. Здолбунівської до вул. Ахматової). Причому договір із замовником станом на серпень 2019 року був розірваний, але маючи зв’язки і можливості в Київраді міг бути легко відновлений через суд. Раніше повідомлялося, що 2 січня 2018 року КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» запланував провести два конкурси на будівництво каналізаційних мереж:

Перший — на будівництво каналізації діаметром 1200 мм по вул. Урловській (від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової). Протяжність ділянки — 1150 метрів. Очікувана вартість робіт — 186,1 млн гривень;

Другий — на будівництво каналізаційного колектора по бульвару Л. Українки. Протяжність об’єкта — 1636 метрів. Техзавдання передбачає укладання стічних труб діаметром від 1200 до 200 мм на різних ділянках траси. Очікувана вартість — 145,9 млн гривень. Всі роботи повинні бути виконані до кінця 2019 року.

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Битва «смотрящих»: хто і як зчепився за владу в Києві

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro

Як Микитась, Кличко і Комарницький поділили Київ оновлено: 9 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0