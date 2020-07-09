Трехцветный котенок, совершивший самостоятельное путешествие на поезде в поисках хозяйки, стал звездой Сети

Маленькая кошечка по кличке Нуазетт, что в переводе с французского значит «фундук», на днях восхитила всю Францию, совершив самостоятельное путешествие на поезде в поисках хозяйки.

Трехцветного котенка заметил на железнодорожных путях контролер поезда Гийом Шуека. Когда отогнать животное не получилось, француз отнес его в ближайшую рощу подальше от вокзала, информирует enovosty.com/news.

«Но настырная кошка отправилась за мной и стала забираться в поезд, — рассказал Гийом радиостанции France Blue. — Я решил взять малышку с собой и придумать, что с ней делать, когда прибудем в Ман».

По словам контролера, Нуазетт — совершенно бесстрашная кошка. Все путешествие она вела себя спокойно и уверенно, сидела на своем месте, смотрела по сторонам и совсем ничего не боялась. По прибытии Гийом опубликовал фотографии и написал о необычном пассажире на своей страничке в Twitter: «Этим утром на вокзале Вуавр зашел вот такой пассажир. Этот котенок уже прошел стажировку у машиниста поезда и будет рад найти свою семью».

На вокзале Ман смелого котенка покормили, приласкали и стали ждать отклика из соцсетей. «Эта кошечка — настоящая принцесса», — признались работники национальной железнодорожной компании Франции SNCF.

Отыскать владелицу Нуазетт помогли внимательные пользователи. Один из них сопоставил сообщение о найденыше в Twitter с объявлением о поиске котенка в Facebook и сообщил об этом сотрудникам вокзала. С хозяйкой созвонились, и она тут же приехала за своим любимым питомцем.