Зеленський визнав, що Україна не готова до дистанційного навчання у школах

Україна технічно не готова перейти з 1 вересня на дистанційне навчання, оскільки для цього потрібно повне покриття території мобільним зв’язком 3G і 4G. Про це заявив президент Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.

Заява глави держави з’явилося на тлі неясності з форматом навчання в новому навчальному році. Поки що обговорюється як повернення до традиційної формі уроків у класах, так і продовження дистанційних занять, враховуючи можливість другої хвилі COVID-19.

«У нас більш-менш другої хвилі (захворюваності) немає, якщо відверто говорити. Але всім потрібно бути обережними», — наводить слова Зеленського РБК-Україна.