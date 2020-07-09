Українцям дозволять виходити на пенсію достроково

Громадяни України отримають можливість виходити на пенсію до настання 60 років, але лише при наявності 40-річного стажу.

Про це йдеться у відповіді на запитання читачки в газеті «Пенсійний кур’єр», №25 (891).

Жінка 1962 року народження зі стажем 40 років запитала, чи можна їй вийти на пенсію достроково. Заступник директора департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Галина Мастюгіна відповіла, що отримати право на пенсійні виплати до 60 років українці зможуть лише через 8 років, після закінчення пенсійної реформи щодо збільшення страхового стажу.

«При наявності 40 років стажу незалежно від віку можна буде піти на пенсію тільки з 2028 року», — зазначено у відповіді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пенсійний фонд почав призначати пенсії громадянам України в автоматичному режимі. Тепер у жителів країни немає необхідності в особистому зверненні в органи ПФУ.

Крім того, українці отримали можливість заздалегідь дізнатися необхідну для призначення пенсійних виплат інформацію.