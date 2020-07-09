Жириновський розповів Гордону, чому українці ненавидять Росію

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону заявив, що «офіційно Росія ні в якій війні не бере, але може допомогти».

«Росія не нападала. Росія допомогла жителям Криму звільнитися. Донбасу звільнитися. У нас ніколи не було мети на когось нападати. Тому те, що є могили, це сумно. Але це люди обдурені, їх кинули в цей котел, як він називався – Илловайский», — вважає Жириновський.

Лідер ЛДПР заявив, що ненависть до Росії з боку українців – це результат пропаганди.

«Впевнений, що 90% жителів України чекають того години, щоб вранці вивісити на всіх будинках та балконах державний прапор Росії. Якби не жорстокі репресії, яким ви піддаєте там не тільки за російський прапор, але і за георгіївську стрічку. Звичайно, пропаганда дозволяє сварити людей, викликати ненависть. Адже У нас теж спершу полюбили більшовиків, потім стали їх недолюблювати. Спершу полюбили демократів, тепер ненавидять їх. Це тимчасово. Це пройде. Народи не повинні один одного ненавидіти», — сказав Жириновський Гордону.