У Києві затримали адвоката з хабарем в 570 тисяч для судді

Адвокат підбурював представника свого клієнта передати 570 тисяч гривень хабара заступникові голови Оболонського районного суду.

У Києві правоохоронці затримали адвоката, який підбурював клієнта дати хабар судді за видачу судового наказу в його користь. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції в Telegram в четвер, 9 липня.

«Чоловік підбурював представника свого клієнта передати 570 тисяч гривень хабара заступникові голови Оболонського районного суду міста Києва за видачу судового наказу про стягнення з приватного підприємства 7 млн гривень на його користь», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що сьогодні правоохоронці затримали адвоката біля будівлі Оболонського райсуду. Він отримав від представника клієнта перший транш хабара в сумі 30 тисяч гривень з метою подальшої передачі судді. При цьому гроші вилучені в повному обсязі – 570 тисяч гривень.

Зараз адвокату готують повідомлення про підозру. Слідчі дії тривають.