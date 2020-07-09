На Львівщині 9 липня раптово помер голова Яворівської районної державної адміністрації Андрій Шумський.

Про це повідомили на сайті РДА. Відзначається, що Шумський помер на 42 році життя. Про причини смерті не повідомляється.

«Колектив Яворівської райдержадміністрації з сумом в душі і болем у серці повідомляє про передчасну смерть голови Яворівської райдержадміністрації Андрія Шумського, який пішов на 42 році життя. Висловлюємо глибокі щирі співчуття та скорботу рідних, дружині Оксані, дітям, близьким та колегам померлого. Нехай добра, світла пам’ять назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, любив та поважав. Вічна йому пам’ять!», – сказано в повідомленні.

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

У Facebook колеги і друзі померлого згадують його як людину, яка «не мав корони» і готовий завжди допомогти. Останні фото були зроблені з Шумським на початку тижня, тоді він нібито був «веселим і повним сил, і мав багато гарних планів».

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського

Львів’янина Андрія Шумського призначили на посаду керівника району 13 грудня 2019. До цього він був власником кількох приватних фірм у сфері будівництва та оптової торгівлі деревиною. На позачергових парламентських виборах 2019 балотувався від партії «Слуга народу» в окрузі №122 у Львівській області, однак програв вибори кандидату від «Самодопомоги» Павлу Бакунцу.

У Андрія Шумського залишилися дружина і двоє дітей.

На Львівщині раптово помер 41-річний голова РДА Facebook Андрія Шумського