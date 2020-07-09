На Львівщині заквітли «сигаретні дерева» (фото)

У Львівській області заквітли катальпи

Про це пише Depo.Львів.

Катальпа – індіанське бобове дерево – це “рослина-мігрантка” з Північної Америки. Дерево може сягати до 30 метрів заввишки.

На батьківщині, у США, катальпа, окрім декоративного садівництва, має більш практичне застосування. Її деревині властива хороша текстура, м’якість, легкість та стійкість проти гниття. У зв’язку з цим вона застосовується для різьблення, виготовлення меблів та оздоблення інтер’єрів, а також для будівництва човнів. Завдяки специфічній формі плодів, в Америці рослина також широко відома під назвою “сигарне дерево”.