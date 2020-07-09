До послаблення карантину не готові 8 областей, — МОЗ

В Україні 8 регіонів не відповідають критеріям для послаблення карантинних обмежень. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська, Волинська і Донецька області.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Закарпатська область перевищує допустимий показник завантаженості ліжок (62, 95% за допустимого значення не більше як 50%). Також там вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

Цей же показник перевищує норму у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Харківській областях. На Чернігівщіні та Донеччині населення недостатньо охоплене тестуванням.